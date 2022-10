AURELIA, la nuova startup innovativa che migliora il lavoro degli operatori logistici

AURELIA è un progetto che ambisce a diventare una startup innovativa che punta a re-immaginare le fasi di lavoro, automatizzando il booking, l’organizzazione e la gestione di un servizio di trasporto su gomma, rendendo qualitativamente migliore il lavoro degli operatori logistici, attraverso l’ottimizzazione dei carichi e dei percorsi effettuati.

Attraverso un’unica piattaforma cloud native dedicata al B2B, AURELIA permette alle aziende manifatturiere di cercare e confrontare in pochi secondi diversi preventivi adatti al caso suo. Contemporaneamente, elimina tutti i tempi dedicati all’elaborazione dei preventivi ed alla chiusura degli stessi da parte delle aziende trasportatrici.

Gli obiettivi del progetto sono di:

1. ridurre drasticamente i tempi occupati dalle suddette attività per aziende di trasporti su gomma e manifatturiere

2. ottimizzare l’occupazione dello spazio a rimorchio, riducendo il più possibile i “viaggi a vuoto”

3. facilitare ed aumentare le vendite

4. migliorare la qualità delle comunicazioni fra le varie parti coinvolte.

AURELIA è oggi ancora in una versione beta, non commercializzabile, ma alla ricerca dei primi partner per trasformare il progetto in realtà.

Il progetto formativo di AURELIA inizierà il 16 novembre con la prima lezione. Sono previste in tutto 7 lezioni con un evento finale chiamato “PitchDay” in cui i progetti saranno i protagonisti e verranno presentati a un panel di esperti. Durante il percorso, gli interventi dei docenti del Politecnico di Torino e di esperti di settore saranno affiancati da attività di supporto di consulenti di I3P, per l’accompagnamento dei team partecipanti nello sviluppo dei propri progetti imprenditoriali durante l’intero percorso formativo.

Target di mercato:

1. Aziende trasportatrici: aziende che si occupano di trasporti groupage ed hanno la necessità di innovare ed automatizzare il loro processo di elaborazione preventivi e prenotazione delle commesse, nonché il flusso di lavoro in ogni aspetto della gestione della logistica.

2. Aziende manifatturiere: Aziende manifatturiere che hanno bisogno di movimentare il loro prodotto in Italia ed in Europa e che sono alla ricerca di soluzioni di trasporto con preventivi in tempo reale, così da poter confrontare le varie opportunità e scegliere in modo veloce ed automatico.

Perché usare AURELIA?

Perché AURELIA pensa al di là dei classici metodi di lavoro e si propone come una nuova soluzione che permetterà a tutti gli utenti coinvolti di migliorare la propria esperienza lavorativa.

È la prima piattaforma web che permetterà di prenotare e gestire in facilità e velocità tutti gli aspetti di un trasporto groupage. Grazie al suo utilizzo verranno eliminati tempi di attesa elevati, quali difficoltà nell'elaborazione, nella ricezione e nel confronto fra vari preventivi, in quanto questi ultimi verranno presentati in automatico con tutte le soluzioni ed i dettagli possibili. Permetterà di gestire e monitorare in tempo reale ogni aspetto del trasporto, sia lato azienda manifatturiera che azienda di logistica.

AURELIA nasce dall’esigenza di innovare il mondo dei trasporti su gomma, elemento chiave di una supply chain costantemente messa alla prova da diversi fattori, quali:

· Difficoltà nella riduzione dei costi

· Aumento del prezzo del carburante

· Carenza di autisti e personale qualificato

· Crescente necessità di una logistica sostenibile.

Team di lavoro

Loris Comba, 25 anni di Saluzzo, laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di Torino e lavoro oggi come consulente aziendale presso Accenture.

Andrea Binello, 25 anni di Falicetto, laureato in Economia & Management presso l’Università degli Studi di Torino e oggi export manager presso GT Cranes, azienda manifatturiera che produce macchinari industriali.

Ronaldo Zefi, 25 anni di Saluzzo, studente di Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino, esperto nello sviluppo di programmi e architetture informatiche, con una certificazione ufficiale Google e due certificazioni ufficiali IBM.

GrandUp! Tech Academy https://grandup.org/tech/

Sito internet Aurelia https://www.aurelia.cloud/