Borse di studio Eso Es: tre mesi dopo lo spettacolo di Chiusa Pesio un importante traguardo

Il significato profondo della parola "solidarietà", l'azione e la sua meravigliosa concretezza. A soli tre mesi dalla cena solidale e dall'emozionante spettacolo di Eso Es OdV (Organizzazione di Volontariato) presso l'agriturismo Còc Nèr a Chiusa Pesio, arriva dall'associazione un'importante e bellissima notizia.

Luci, melodie, colori ma soprattutto tante emozioni: "Chrysalis - Le traiettorie della meraviglia" era stato un tendere la mano lontano, fino in Guatemala. Dalla cena solidale e dalle offerte ricevute erano stati raccolti in totale 1.629,50 euro, cifra che ha permesso di contribuire al sostentamento alimentare dei bambini e delle famiglie inserite nel Progetto "Borse di Studio".

24 in tutto le famiglie sostenute, tra cui 27 i bambini. Di queste famiglie, 16 hanno ricevuto 4 galline + 1 gabbia + 45 kg di mangime, mentre le restanti 8 famiglie, non avendo spazio sufficiente per allevare le galline, hanno ricevuto beni di prima necessità per pari valore.

Clownterapia e solidarietà internazionale. Nata da un gruppo di volontari con esperienza in contesti di clownterapia in corsie d’ospedale (con CôniVIP – Cuneo Viviamo In Positivo OdV) e in missioni umanitarie all’estero​, ​Eso Es OdV opera prevalentemente nell’ambito della beneficenza e della solidarietà internazionale, attraverso la realizzazione di performance e la promozione di iniziative finalizzate al sostegno del diritto all’istruzione, con specifica attenzione al Guatemala e alle aree rurali del Dipartimento di Chimaltenango. GUARDA IL VIDEO

"Bisogna che qualcuno ti abbia teso la mano per poter riuscire a sognare in grande!". Risuona forte nella mente questo messaggio, ascoltato quella sera di luglio. Risuona nell'impegno tenace di Eso Es OdV ed in tutte le persone che, credendoci, attraverso la loro donazione la sostengono.