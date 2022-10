Volley A1F. Domani sera l'atteso derby con Chieri. Primasso: "Ci sarebbe piaciuto arrivare in altre condizioni" (VIDEO)

Prima partita stagionale di fronte al pubblico di casa per la Cuneo Granda S.Bernardo. Domani sera (giovedì 27 ottobre) la squadra allenata da Emanuele Zanini affronterà sul taraflex di San Rocco l’agguerrita Chieri, una delle squadre più ambiziose nel campionato di serie A1 femminile 2022/2023.

Sette giocatrici confermate (capitan Grobelna, Bosio, Mazzaro, Cazaute, Villani, Weitzel e Fini) e alcuni nuovi arrivi di spessore quali quelli di Spirito, Butler e Rozanski nella Reale Mutua Fenera Chieri, allenata per il quarto anno consecutivo da Giulio Cesare Bregoli. Tra le ospiti due ex di Cuneo, Francesca Bosio e, appunto, il grande libero della passata stagione, Ilaria Spirito.

Sono 13 i derby disputati fino ad oggi tra le due formazioni piemontesi, con un leggero vantaggio per le Gatte: Cuneo è avanti 7-6 nel computo totale. L’anno scorso una vittoria per parte, entrambe al tie-break, con il match al palazzetto dello sport di Cuneo in cui le biancorosse, sotto 11-14 nel tie-break, riuscirono a capovolgere la situazione conquistando set e partita.

A presentare il match di domani sera, che scatterà alle 20,30 (diretta tv su Raisport+ e Volleyballworld Tv) il direttore sportivo di Cuneo Granda S.Bernardo Gino Primasso: