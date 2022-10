Alba: la minoranza riflette sull'importanza dei trasporti pubblici

Questione trasporti pubblici: c’è rumore su questo argomento, e lo fa la minoranza che, come Uniti per Alba, nella persona di Rosanna Martini, ex assessore ai trasporti con la giunta Marello, richide la convocazione di una IV Commissione per discutere su ciò che, a loro conto, non funziona in città.

Sono quattro i temi sul tavolo di discussione: l’aumento del prezzo del biglietto ordinario, l’aumento dell’abbonamento per gli anziani, la mancanza della navetta gratuita per portare i turisti in Fiera, e le due settimane gratuite sui bus per la settimana della Mobilità Sostenibile di inizio ottobre.



«A nostro avviso - dichiara Rosanna Martini - l’attuale amministrazione comunale sembra che valuti l’argomento dei trasporti pubblici meno importante rispetto ad esempio alle opere pubbliche o al turismo. Ad Alba il traffico di veicoli potrebbe essere ridotto in modo importante con scelte strategiche inerenti all’utilizzo mirato delle linee dei bus. Bisogna incentivare le persone a usare di più i mezzi pubblici anche nella nostra cittadina».



E sulle tematiche del rincaro biglietti e abbonamenti, dovuto all’adeguamento delle tariffe previsto dall’Agenzia della mobilità piemontese, la minoranza si esprime così: «L’aumento dei biglietti da 1.20 a 1.50 Euro - sostiene la minoranza - poteva essere affrontato diversamente, al di là del contributo di 20 Centesimi a biglietto da parte del Comune. Lo stesso vale per gli abbonamenti, passati da 22 a 32 Euro. Il Comune ha a disposizione fondi sufficienti per intervenire in modo più significativo, per abbattere ancora di più i costi, così da favorire le persone nell’utilizzo dei mezzi pubblici».



«Altri aspetti sui quali ragionare - continua Rosanna Martini - sono la non attivazione della navetta gratuita che da piazzale Ferrero lo scorso anno ha portato i turisti in centro per la Fiera del Tartufo, la sospensione della Linea 5 dalla Moretta a San Cassiano, e le sole due settimane di bus gratuito, a fronte dei tre mesi messi in campo da Bra, per la Settimana della Mobilità Sostenibile. Crediamo che si possa e si debba lavorare meglio, e su questo vogliamo risposte più precise».