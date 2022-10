A Dogliani l'addio a Luciano Gallo, fondatore della Nord Tractors

Sono stati fissati per la mattinata di domani, venerdì 28 ottobre, alle ore 10 nella chiesa dei Santi Quirico e Paolo, i funerali di Luciano Gallo, 90 anni, imprenditore conosciuto in tutta la provincia e anche al di fuori dei suoi confini quale fondatore della Nord Tractors, conosciuta azienda impegnata nel commercio di macchine per il movimento terra.

L’uomo (classe 1931, a dicembre avrebbe compiuto 91 anni) si è spento nella sua abitazione nelle prime ore di mercoledì. Lascia la moglie Mariuccia e le figlie Patrizia e Marinella, alle quali aveva lasciato la conduzione dell’azienda di via Torino una volta ritiratosi dall’attività.

Questa sera, giovedì, in sua memoria verrà recitato un rosario di preghiera, alle ore 20 nella stessa parrocchiale.