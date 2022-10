Il Comune di Alba posticipa l'accensione del riscaldamento al 3 novembre

L’accensione degli impianti di riscaldamento è ulteriormente posticipata a giovedì 3 novembre su tutto il territorio comunale, fatte salve le deroghe previste per ospedali, locali adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, strutture protette, sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, edifici adibiti a scuole materne e asili nido, edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili e edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Carlo Bo visto il persistere delle attuali condizioni climatiche favorevoli, le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni che delineano un ulteriore andamento del tempo prevalentemente stabile e soleggiato e la volontà dell’Amministrazione comunale di contribuire al piano nazionale di contenimento dei consumi energetici.

L’Amministrazione inoltre ricorda, che una volta accesi gli impianti, in base al Decreto del 6 ottobre 2022, n.383 del Ministro della Transizione Ecologica, le temperature potranno essere le seguenti:

a) 17°C + 2°C di tolleranza, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 19°C + 2°C di tolleranza, per tutti gli altri edifici.