In bici da Barbaresco a Barolo: Ue studia il modello Langhe per le politiche di mobilità sostenibile [FOTO E VIDEO]

Aumentare il numero degli spostamenti in bicicletta, oggi al 3,5%, portandoli all’8% entro il 2030 e al 17% entro il 2050, e insieme incrementare l’attrattiva cicloturistica della nostra regione, con l’obiettivo di diminuire entro il 2050 il numero degli incidenti mortali sulle nostre strade e di ridurre del -15% l’inattività fisica e la sedentarietà.

[Alcune immagini della visita – fotoservizio di Barbara Guazzone]

Sono questi i principali obiettivi del Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica della Regione Piemonte, un programma strategico che ora è diventato anche un caso di scuola oggetto delle valutazioni che il Comitato Europeo delle Regioni sta operando alla ricerca delle migliori esperienze realizzate in questa direzione nei 27 Paesi membri.





Nella giornata di oggi, giovedì 27 ottobre, il Piano piemontese sarà al centro di un doppio appuntamento che ha coinvolto una delegazione del Comitato Europeo delle Regioni, e in particolare della Commissione per la Politica di Coesione Territoriale e Bilancio dell’Ue, in trasferta da Bruxelles tra le Langhe e Torino per studiare due progetti virtuosi di mobilità sostenibile nati nel nostro territorio.



In particolare stamattina, dopo essere stati accolti dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio presso la Sala del Consiglio comunale di Alba – a fare gli onori di casa l'assessore alle Manifestazioni Emanuele Bolla –, la delegazione ha potuto testare in prima persona i percorsi in bicicletta delle Langhe Unesco testando in particolare il tracciato della Bar to Bar, la "Barbaresco-Barolo", due percorsi ad anello in 7 tappe pensati per il trekking a piedi e l’off-road in bici che attraversano una buona fetta del territorio delle Basse Langhe congiungendo i due centri vinicoli tra strade a bassa percorrenza, strade bianche, boschi e capezzagne.

GUARDA IL VIDEO

La delegazione è stata così guidata alla scoperta di parte dell’anello breve, che





Nel pomeriggio il gruppo farà tappa a Torino per approfondire piattaforme digitali di supporto alla mobilità green in contesto urbano.