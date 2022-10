Lavori di consolidamento per i ponti provinciali in valle Maira: c'è il progetto definitivo

La Provincia interverrà lungo la strada provinciale 422 della valle Maira con lavori di ripristino strutturale e di consolidamento di alcuni ponti stradali. Il progetto definitivo è stato approvato nei giorni scorsi con decreto del presidente Luca Robaldo. Si tratta di interventi individuati dai tecnici del Settore Viabilità Cuneo/Saluzzo nell’ambito delle verifiche e dei monitoraggi di routine effettuati sulla viabilità.

In particolare lungo la sp 422, tra i km 60,700 e 61,900, sono previste opere sul ponte sul Rio Venines, sul ponte sul Rio Fusinero, per un muro di sostegno e ancora sul ponte su Rio S.N. al bivio per Stroppo per l’importo complessivo di 500.000 euro, finanziato da fondi statali destinati alla messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la sostituzione di quelli i con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria delle Province. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione dei manufatti, con la ricostruzione e il consolidamento delle murature laterali in pietrame, la posa di catene metalliche trasversali e di elementi capochiave di contenimento dei paramenti murari. Sono previsti lavori di riconfigurazione dell’impalcato stradale con l’impermeabilizzazione del piano viabile, regimazione delle acque e installazione nuovi guard-rail e un nuovo banchettone su micropali. Responsabile del procedimento dell’intervento è l’ing. Simone Nicola responsabile dell’Ufficio Progettazione Sezioni di Cuneo e Saluzzo, mentre la progettazione è stata affidata allo studio tecnico associato Tego di Savigliano.