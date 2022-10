Mondovì commemora un suo illustre cittadino a 180 anni dalla nascita

Nella cittadina monregalese si commemora oggi la figura di un suo illustre cittadino, Giovanni Giolitti, a 180 anni dalla nascita. Sarà il Centro Europeo "Giovanni Giolitti" per lo studio dello Stato – Dronero, Ente fondato dal Comune di Dronero e dalla Comunità Montana Val Maira.

Per i più giovani, Giolitti fu per cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri (la prima nel 1892), esponente storico della sinistra e dell’Unione liberale durante il Regno d’Italia. Fu anche Ministro del Tesoro, dell’Interno e delle Finanze. Fu uomo politico avveduto e capace di creare uno stile sobrio, pragmatico e concreto. Nel 1912, con la riforma elettorale, riuscì ad ottenere il suffragio universale (in quel momento, solo maschile). Scelse la linea prudente circa l’interventismo dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale e ciò gli costò l’isolamento politico che ruppe poi tra il 1920 ed il 1921.La crisi del governo liberale, anticipatrice dell’avvento del fascismo lo pone definitivamente ai margini della politica, e la morte lo coglie a Cavour nel 1928.

Per sottolineare il 180^ dalla sua nascita il Centro Europeo Giolitti ha richiesto un annullo filatelico speciale. Il bozzetto illustra il volto stilizzato dello statista e la dicitura “180^ anniversario nascita Giovanni Giolitti”. Dal punto di vista filatelico ricordiamo che Mondovì fu protagonista il 13 settembre 2003 dell’emissione di un francobollo da €. 0,41 in occasione del 75^ anniversario della morte dello statista.



Poste Italiane ha predisposto una postazione dedicata presso l’Antico Palazzo di Città in Via Giolitti 1 a Mondovì dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Dal 28 ottobre e per i successivi 60 giorni il timbro manuale sarà disponibile presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio di Cuneo Via Franco Andrea Bonelli, per poi essere depositato presso il Museo della Comunicazione e di Storia Postale di Roma.



Ricordare il passato, i personaggi che hanno caratterizzato la storia della nostra Nazione è un dovere civico, per coglierne l’essenza e viverne la memoria pur nell’attualità in cui oggi viviamo. Anche un annullo filatelico può suscitare con successo questo esercizio ed il Centro Europeo per lo studio dello Stato non ha mancato, con la collaborazione di un partner di prestigio come Poste Italiane, di sottolinearlo attraverso lo strumento della filatelia.