Nozze d'oro e d'argento con lo sport 2022, la Sezione UNVS di Bra risponde "presente"

Periodo di grande fermento per l'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra dove davvero tante e differenti le attività che si sovrappongono e si moltiplicano.

In questo contesto è recente una nuova occasione ed opportunità di festa per la squadra del Presidente Gandino che con il Consiglio Direttivo è mai pago di eventi e risultati ottenuti in un'area di lavoro a favore del sociale a vantaggio della comunità braidese e non solo.

Ecco allora che dopo il buon esito dei progetti "Lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista" e "Lo sport fortifica, lo studio nobilita", una nuova occasione ed opportunità è arrivata dalla terra toscana e precisamente della Sezione UNVS "G. Giagnoni" di Pisa che da tempo mette in campo un'iniziativa di respiro nazionale storica meglio conosciuta come "Nozze d'oro e d'argento con lo sport".

La squadra dei veterani dello sport braidese è formata da indubbie eccellenze, ma mai come in questa occasione era doveroso mettere in evidenza le candidature di tre uomini che hanno fatto dello sport una ragione di vita con azioni positive rivolte ai giovani ed al mondo della diversa abilità.

Con alla base queste caratteristiche per Antonio (Nino) Carnebianca, Sergio Provera e Giancarlo Scarzello son state presentati i singoli curriculum e la commissione di valutazione pisana non ha potuto non raccogliere positivamente e favorevolmente le proposte di assegnazione della prestigiosa benemerenza che biennalmente riconosce profili di figure nazionali dall'indubbio spessore.

"Siamo onorati che la sezione "Giagnoni" abbia riconosciuto figure di grande valenza e capacità che siamo orgogliosi di poter contare nelle file della nostra squadra" - dice il Presidente Gandino a cui fa' eco il Segretario Giuseppe Sibona - "Il progetto della sezione UNVS di Pisa ci vede presenti sin dal 2008 e via via abbiamo visto riconoscere diversi nostri uomini, persone di sani principi ed ideali che lavorano ed operano a vantaggio della comunità e del territorio, per questo con grande enfasi esterniamo i complimenti più sinceri agli amici veterani Carnebianca, Provera e Scarzello che con le "nozze d'oro" vedono al centro il loro matrimonio lungo 50 anni per un grande amore chiamato sport, quello stesso amore in cui tutta la nostra squadra crede in modo profondo e che grazie a loro viene premiato"