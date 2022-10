Opere di interesse pubblico: dalla Regione quasi sei milioni di euro per la prima tranche d'interventi

La Regione Piemonte ha firmato con 8 Comuni del Cuneese e con l’Unione Montana Alpi del Mare le intese per avviare le procedure degli accordi di programma che prevedono un contributo complessivo di quasi 6 milioni di euro per realizzare la prima tranche di opere e progetti di interesse pubblico.



A sottoscrivere ogni documento il presidente della Regione Alberto Cirio con il sindaco del Comune (o suo delegato) e con il presidente dell’Unione Montana Alpi del Mare.



“Questa operazione - commenta il presidente Cirio con l’assessore Luigi Icardi - rappresenta il risultato di una manifestazione di interesse per il finanziamento da parte della Regione, con risorse proprie, dello Stato e del Fondo di sviluppo e coesione, di opere già dotate del progetto definitivo e di un contributo stanziato dal Comune interessato. L’obiettivo è rendere più veloce la realizzazione di interventi di estrema importanza per i singoli centri e spesso attesi da anni”.



Tra gli interventi finanziati a favore dei Comuni il secondo lotto della messa in sicurezza di via Cimitero a Beinette (240.000 dalla Regione più un cofinanziamento del Comune di 60.000 euro), il recupero dell’antica osteria di Castino per la nuova fruibilità dei paesaggi letterari di Fenoglio (200.000 dalla Regione più un cofinanziamento del Comune di 50.000 euro) e la riqualificazione a Montelupo Albese del paesaggio sensibile o visivo del centro storico inerente il lupo in tutte le sue forme (256.000 dalla Regione più un cofinanziamento del Comune di 64.000 euro).



Il secondo lotto, a Busca, della Varaita-Maira Outdoor Strada dei Cannoni (1.440.000 dalla Regione più un cofinanziamento del Comune di 360.000 euro), la rigenerazione della Cittadella dello sport di Valgrana (200.000 dalla Regione più un cofinanziamento del Comune di 520.000 euro), il completamento dei restauri e l’adeguamento dei cameroni al primo piano della caserma Carlo Alberto di Vinadio (400.000 dalla Regione più un cofinanziamento del Comune di 100.000 euro), l’adeguamento e la riqualificazione del Centro polifunzionale per i servizi alla famiglia di Cortemilia (1.500.000 dalla Regione più un cofinanziamento del Comune di 440.000 euro) e il completamento del centro sportivo polivalente di Limone Piemonte (1.500.000 dalla Regione ai quali si aggiungono 1.100.000 euro provenienti da altre risorse finanziarie)



Infine, trova finanziamento il completamento da parte dell’Unione montana Alpi del Mare delle aree esterne e di accoglienza del rifugio escursionistico presso il Santuario della Madonna del Colletto (240.000 dalla Regione più un cofinanziamento del Comune di 60.000 euro).