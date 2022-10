Savigliano, in Consiglio il progetto definitivo dei lavori di arginatura del Mellea

L’argomento più importante all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Savigliano, convocato per questa sera alle ore 19, è indubbiamente l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di arginatura del torrente Mellea a monte del ponte di via Alba e la realizzazione del nuovo ponte in questo tratto.



Accanto a questo anche l’esame del nuovo regolamento per i dehors di bar e ristoranti e, più in generale, per spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico.



Previste inoltre le designazione dei rappresentanti comunali nelle varie Consulte cittadine: Solidarietà, Anziani e Pensionati, Famiglia, Giovani, Cultura e Promozione del territorio, Pari opportunità, Sport, Attività produttive ed Ecologia.



In apertura di seduta, come di consueto, l’esame delle interrogazioni presentate dalle minoranze.



Quattro sono state presentate dal gruppo di centrosinistra “Spazio Savigliano” e riguardano: la viabilità in piazza Turletti; il contenimento dei colombi; le deleghe al Turismo e a Manifestazioni/Eventi; i lavori di riqualificazione dello stadio Morino.



Due a firma del consigliere di Fratelli d’Italia Maurizio Occelli su videosorveglianza e viabilità riferita al senso unico in via Sant’Andrea.