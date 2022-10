Di giorno operai edili, la notte si dedicavano a furti in sale slot, cantieri e pure nei consorzi agrari [VIDEO]

Di giorno lavoravano come artigiani od operai in aziende edili della zona, la notte si dedicavano a furti in sale slot e bar del territorio, ma anche a colpi commessi ai danni di cantieri, abitazioni private e consorzi agrari, e pure alla cessione di ingenti quantitativi di stupefacenti.

Sono i connotati della banda criminale ora sgominata dai militari della, che dopo un’attività di indagine partita nel gennaio scorso, all’indomani di un furto– bottino 5mila euro – e di un secondo ai danni di, nei giorni scorsi ha dato esecuzione aemessa dallanei confronti di, residenti da tempo tra Bra, Narzole e nel territorio che va dalla città della Zizzola al Fossanese, tutti di età compresa tra i 26 e i 37 anni e già noti alle forze di polizia per reati specifici.Nei confronti di un sesto uomoha disposto gli arresti domiciliari, mentre un settimo soggetto, anche lui albanese, è stato arrestato e processato per direttissima dopo essere stato colto in possesso di due chilogrammi di marijuana cedutagli dalla stessa banda., ha spiegato il maggiorenell’illustrare il modus operandi del gruppo criminale, finito al centro di un’attività di indagine nella quale fondamentale è statonei diversi locali pubblici ed esercizi commerciali colpiti, tutti, insieme ad attività investigative tradizionali come controlli e pedinamenti.Oltre ai colpi in locali, cantieri (, poi ricettato nella nostra provincia) e anche in box di private abitazioni, il gruppo non disdegnava obiettivi di diversa natura: è il caso dei due furti commessi presso i, dove la banda avrebbe fatto sparire diversi