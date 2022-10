Arredare è “vestire” la propria casa, meglio se con una sartorialità su misura

La sartorialità è il leitmotiv che anima i titolare della Blengino Arredamenti di Rifreddo, un “credo” condiviso con tutta la squadra di lavoro, a partire dall’Architetto che visiona ogni progetto arredativo.

Il concetto di base è che vestire un ambiente per renderlo unico non basta disegnarlo ma occorre scegliere tutti gli elementi che, oltre ad essere nei desiderata dei clienti, siano l’espressione armoniosa dei loro desideri. Perché scegliere colori, arredi, abbinamenti, accessori occorre la delicata competenza di un professionista che aiuti il Cliente a districarsi nelle mille possibilità non perdendo mai di vista ciò che realmente desidera.

A ciò contribuisce il diventare un riferimento quasi familiare in ogni lavorazione, perché ogni progetto viene realizzato da Ornella, Valter e Tatiana come fosse il proprio. E, una volta individuati e condivisi gli interventi da realizzare, entra in campo una squadra di professionisti che cura quasi maniacalmente ogni dettaglio, con i falegnami in grado di adattare e rifinire sempre ogni elemento alla perfezione. Tutto avviene sempre sotto l’occhio vigile e attento dei titolari, in raccordo costante con il Cliente, per poter intervenire tempestivamente in tutte quelle criticità che è normale si verifichino nel corso dei lavori.

Insomma, un vero atelier della casa!

Inoltre, Arredamenti Blengino è inserito nel network dei Professionisti dell’Arredo, circuito che raggruppa i migliori mobilieri della Provincia di Cuneo, e ciò permette in ogni momento di poter disporre di elementi di arredo di una grande varietà di marche e di risolvere nell'immediato esigenze di arredi, da un particolare elettrodomestico ad un mobile di design utili a esaltare l’ambiente creato.

Alla fine, questo rapporto di fiducia animato da passione, intuizione e delicatezza trapela da ogni intervento realizzato e rimane come “firma” indelebile che caratterizza gli ambienti curati da Blengino Arredamenti.

Non per ultimo, Blengino Arredamenti si pone nel totale rispetto di quelle che oggi sono le regole di risparmio energetico, e propone aperture su appuntamento anti-spreco. Così assolve anche ad un altro proprio importante valore, che è quello di dedicare massima attenzione alla fase di scelte degli arredamenti, procedendo del tutto indisturbati nella programmazione. Una coccola in più.

Blengino Arredamenti - Via Provinciale 15 - 12030 Rifreddo di Saluzzo - 0175 260034

www.blenginomobili.it/it