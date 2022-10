I vertici di Inalpi incontrano la Romania

Un incontro che ha raccolto allo stesso tavolo il sottosegretario all’economia Lucian Ioan-Rus , l’ambasciatrice in Italia Gabriela Dancau e la console generale Ioana Gheorghias , il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio , il prefetto Raffaele Ruberto , la consigliera e capogruppo Nadia Conticelli, in rappresentanza della Città di Torino.

Un ulteriore passo per creare un nuovo ponte che colleghi il Piemonte alla Romania che il presidente Invernizzi descrive con queste parole: “Conoscere e condividere, sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per portare nel mondo le eccellenze del nostro territorio. E questo è un percorso che Inalpi sta compiendo ormai da diversi anni e che si è già concretizzato in passato con l’apertura di alcune filiali commerciali in Cina e in Francia.”