Metacade (MCADE), un Nuovo Progetto del Metaverso che Sfida Decentraland

Decentraland (MANA) ha un grande potenziale come moneta del metaverso. Essendo sostenuto dalla tecnologia blockchain, che supporta criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, questo token è tutto da scoprire. Tuttavia, il fatto che un progetto si basi su una tecnologia all'avanguardia non significa che sia privo di limiti o inconvenienti.

In questo articolo metteremo a confronto due progetti del metaverso che stanno cercando di affermarsi nella prossima generazione del settore del gaming: Decentraland e Metacade (MCADE). Prima di tutto analizzeremo Decentraland, poi Metacade (MCADE) e scopriremo a cosa mirano ma con approcci molto diversi.

Che Cos'è Decentraland (MANA)?

Decentraland è un mondo virtuale basato sulla blockchain di Ethereum. Si tratta di una piattaforma virtuale decentralizzata in cui gli utenti sono liberi di creare, sperimentare e monetizzare contenuti e applicazioni. Una delle fonti di guadagno più popolari per i suoi utenti è la moda nonché il design dell'abbigliamento degli avatar.

La moneta di Decentraland è il token ERC20 che supporta le interazioni in tutto il mondo. Il suo utilizzo principale è l'acquisto di LAND, appezzamenti che possono poi essere utilizzati per ospitare ogni tipo di creazione: dalle aree residenziali, agli spazi commerciali, fino agli ambienti autonomi. I proprietari terrieri possono controllare quali contenuti vengono mostrati sul loro terreno, stabilire un prezzo di affitto per le attività o gli eventi che vi si svolgono o addirittura venderlo per ottenere un potenziale profitto.

L'approccio adottato dalla community di Decentraland permette anche che ogni possessore del suo token riceva il diritto di voto sulle decisioni future della piattaforma.

Che cos'è Metacade?

Metacade è una piattaforma destinata a diventare l'hub della community Web3 per eccellenza e un luogo in cui i giocatori e gli appassionati di criptovalute possono riunirsi per chattare e collaborare tra loro sulle ultime tendenze.

Una parte importante del suo design è il livello di impegno dimostrato nei confronti della community. Grazie all'opportunità offerta a tutti i gruppi di fare nuove amicizie con persone che la pensano allo stesso modo, la piattaforma promette divertimento a chi la esplora e la possibilità di trovare una community a cui unirsi. È all'interno della sala giochi virtuale che gli utenti possono partecipare a tutte le più recenti Esperienze Web3, oltre a tenersi aggiornati sulle ultime novità del settore GameFi.

Perché Metacade è un'Ottima Opzione?

L'aspetto decentralizzato di questo progetto del metaverso è uno dei motivi principali per cui si tratta di una così buona opzione con il potenziale per diventare la prossima novità nel settore gaming nel metaverso.

Oltre all'opportunità di interagire con altre persone in campi quali imprenditoria, giochi e criptovalute e di condividere le tue opinioni, puoi anche utilizzare i tuoi token Metacade in modi nuovi, partecipando a lotterie, tornei esclusivi e molto altro. Con tutti questi vantaggi e altre funzioni in arrivo, non c'è dubbio che Metacade sia destinata a diventare una delle nuove tendenze più interessanti nel settore dei cripto gaming.

Metacade (MCADE) Sfida Decentraland. Ecco perché

Ponendo l'accento sulla decentralizzazione e sulla creatività derivante dalla partecipazione della community, Decentraland cerca di fornire agli utenti un'esperienza completamente coinvolgente in cui possedere i propri terreni virtuali e monetizzare le proprie creazioni digitali.

Metacade offre funzioni simili, ma ci sono alcune differenze fondamentali che hanno un potenziale molto più elevato per gli utenti.

La prima differenza è che non è necessario acquistare LAND: l'investimento iniziale è a discrezione dell'utente.

I token MCADE vengono utilizzati come valuta in tutta la piattaforma: non bisogna convertire nulla.

Metacade offre una soluzione eccellente sia per i creatori che per gli acquirenti di contenuti in-game. La piattaforma si basa sull'hosting di giochi supportati dalla community, offrendo un feedback unico al suo interno

La tecnologia del Web3 sta cambiando il modo in cui funziona il mondo e Metacade cambierà il modo in cui una community tradizionale viene gestita e posseduta. Gli utenti possono partecipare attivamente allo sviluppo della piattaforma senza possedere conoscenze tecniche approfondite.

Come in tutti i sistemi complessi, o anche negli stessi investimenti, è la diversità che ci permette di trovare più facilmente la strada del successo. I recenti problemi di Decentraland, relativi a un basso numero di utenti su una piattaforma da un miliardo di dollari, evidenziano come l'affidarsi a una portata limitata possa portare a seri problemi in seguito.

Metacade si sta posizionando molto bene: fornendo una piattaforma che copre una serie di casi d'uso, si assicura un buon potenziale di stabilità e crescita a lungo termine. Inoltre, puntando su un settore del gaming francamente maturo per il cambiamento, continua ad avvicinarsi al successo su larga scala.

