A Busca ritornano gli amici della Musica con tre concerti in novembre

L’associazione culturale Amici della Musica di Busca, insieme con la Città assessorato alla Cultura,presenta la parte autunnale della rassegna internazionale Musicaè XVIII stagione artistica. Tre gli appuntamenti in programma a novembre, tutti per la sezione On stage le eccellenze (l’altra è On air giovanissimi alla ribalta).

Il primo (sabato 5 novembre alle ore 21 al Teatro Civico) è con lo straordinario pianista ceco Martin Kasìk, che si propone con lo Chopin più spumeggiante, virtuosistico e cantabile, quello delle Ballate e degli Scherzi. Il secondo (venerdì 18novembre alle ore 21 al Teatro Civico) è con il concerto dal titolo I virtuosismi del cuore e vede il sorprendente e intenso dialogo tra le tastiere della fisarmonica e del pianoforte di Alberto Fantino e di Enrico Pesce con i brani di Piazzolla, Galliano, Nino Rota.Nelterzo (sabato 26 novembre alle ore 21 al Teatro Civico) la conversazione è fra il flauto di Alberto Navarra e il pianoforte di Martina Consonni.

“Per quanta riguarda quest’ultimo appuntamento – spiega il direttore artistico dell’associazione Antonello Lerda -, non inganni la giovane età dei protagonisti. Non l’abbiamo inserito nella sezione On airperché la pianista ha già vinto prestigiosissimi concorsi internazionali con 55 primi premi ed è stataa 14 anni la più giovane vincitrice del Premio Venezia e il flautista è stato solista con i Berliner Philharmoniker come membro della prestigiosa Karajan Akademie. Insomma, ritorniamo dopo la pausa estiva con una nuova serie di concerti degni del nostro amatissimo pubblico”.