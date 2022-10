Cherasco, il programma delle celebrazioni per il 4 Novembre

In occasione del 4 Novembre giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Città di Cherasco ricorda i suoi caduti e quelli di tutte le guerre.

Il calendario delle iniziative inizia lunedì 31 ottobre con la deposizione delle corone d’alloro alle lapidi dei Monumenti dei Caduti del concentrico, al cimitero capoluogo e nelle frazioni di Bricco de Faule, Cappellazzo, Roreto, San Bartolomeo, San Giovanni e Veglia.

Martedì 1° novembre il ricordo dei Caduti avrà memoria con le funzioni religiose nelle singole Parrocchie e nei rispettivi cimiteri delle frazioni.

Le commemorazioni proseguono domenica 6 novembre in Cherasco Capoluogo. Alle ore 10.15 ci sarà l’adunanza in Piazza Caduti per la Libertà con la Banda Musicale Mons. Calorio, a seguire la Santa Messa nella Chiesa di San Pietro. Saranno successivamente deposte le corone d’alloro alla lapide dei Caduti Partigiani, Vittime Civili e Deportati di Cherasco presso il Palazzo Comunale e presso il Monumento ai Caduti in Piazza Nicola Vercellone.