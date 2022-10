Cuneo: Gek Tessaro e i suoi 'Respiri' accompagnano la presentazione di Scrittorincittà 2022

Sarà Gek Tessaro, con il suo 'Respiri', ad accompagnare la presentazione del programma ufficiale dell'edizione numero 24 di Scrittorincittà: la tradizionale manifestazione letteraria cuneese in arrivo in città dal 16 al 20 novembre prossimo.

La presentazione si terrà giovedì 3 novembre alle 18 al cinema Monviso. Esattamente un mese dopo la presentazione del programma dedicato alle scuole del territorio.

Un'edizione, quella di quest'anno, che rappresenta per la manifestazione un vero e proprio 'ritorno alla normalità' e agli eventi in presenza. Il tema principale sarà 'Aria'. "È invisibile, e ci accorgiamo di lei solo se manca. È leggera, leggerissima, e diventa forte solo quando si muove. È intorno a noi, è dentro di noi, fa parte di noi - si legge nel comunicato stampa ufficiale di presentazione dell'evento - . Gli ultimi due anni ci hanno spinti a guardare spesso in orizzontale: la nostra giornata corta, le cose usuali. È tempo di cominciare a guardare oltre, di dare uno sguardo nuovo alle cose. Aria è lo spazio che abbiamo davanti per costruire, essere liberi, muoverci. Aria è quella che manca quando ci sentiamo oppressi. Aria è l’ora di diritto che abbiamo tutti, anche in carcere".

"Le parole dei libri rimangono nell’aria, fuggono dalla carta e ci accompagnano, cambiandoci. L’aria diventa una riflessione sul senso delle cose, attraverso le parole e le immagini. È respirare per sentirsi vivi, è amore per il pianeta e per la sua natura, è la forza dello sport, è la scienza che ci permette di progredire. Con i ragazzi e le ragazze, l’aria è lo spazio per volare, è il luogo della fantasia, è quella che manca quando ti innamori e non sai che fare. È quella che vuoi, e la desideri tanto, dopo due anni passati chiusi in casa. È uno spazio da costruire, insieme. Aria è una città da pensare, che non è fatta solo di edifici e strade, ma soprattutto di quello che le riempie. Nel 2013 scrittorincittà ragionava di Terra, terra! Il tema del 2022 quest’anno completa un ciclo decennale. Se sotto di noi c’è la terra, l’aria è soprattutto sopra, dove guardiamo se puntiamo lontano, dove guardiamo se proviamo a trovare il nostro posto nel mondo".