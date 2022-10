Guida alla conoscenza della città: il 5 novembre tour guidato “Viaggio a zig zag per Bra”

Riprende, dopo l’interruzione dovuta alla situazione pandemica, il corso "Guida alla conoscenza di Bra: dal Medioevo ai giorni nostri".

Il primo appuntamento è in programma sabato 5 novembre 2022, con ritrovo alle ore 9 presso la stazione ferroviaria di Bra (lato bar Chiosco): insieme all’architetto Francesco Bonamico si intraprenderà il tour guidato a spasso per la città "Viaggio a zig zag per Bra".

La partecipazione è gratuita, senza prenotazione necessaria. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Museo Craveri alla mail craveri@comune.bra.cn.it o al numero 0172.412010.