Proseguono le letture animate alla biblioteca di Bra

Proseguono lunedì 7 novembre 2022, alle 17 nella sala Conferenze del centro “Giovanni Arpino” (via Guala 45), gli incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ad andare in scena saranno le “Letture...a sorpresa!” di Art in Fabula.

Il lunedì successivo, 14 novembre, Don Chisciotte presenterà il suo “Museo immaginario”. Il calendario di novembre prosegue il 21 con “La paura non fa paura” a cura di Teatrulla e il 28 con Daniela Febino in “Per ritrovare il filo d’oro”.

Gli incontri di lettura, a cura della Biblioteca civica di Bra, rientrano del programma “Nati per leggere Piemonte” e vengono promossi dalla Regione con il sostegno dalla compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei. Ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione.

Maggiori informazioni chiamando lo 0172.413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.