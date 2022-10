Rifreddo: un successo la Giornata Contadina

Per conclude lo spettacolare weekend della Notte delle streghe, si è svolta a Rifreddo per la Sagra d’autunno e Giornata Contadina 2022; una manifestazione all’insegna delle vecchie tradizioni contadine della Valle Po che ha richiamato nel piccolo comune montano davvero tanti turisti e curiosi.



Molte le attività che hanno intrattenuto i visitatori anche se il cuore della manifestazione è l’esposizione degli animali e delle mandrie nell’area dell’ex-caseificio Oreglia, di pizza Garibaldi e dietro all’area del laboratorio montano. Accanto a questo evento la neo Pro Loco, Amministrazione comunale e il consiglio comunale dei ragazzi si sono dati da fare per potenziare ulteriormente le già numerose attrazioni messe in atto durante la giornata. Più in dettaglio sin dal mattino è stato possibile vedere gli animali (mucche ma anche cavalli, asini, pecore e capre) cosi come passeggiare tra le numerose bancarelle che hanno trasformato il paese in un grande mercato. Nel campetto sportivo vicino alla chiesa parrocchiale hanno, invece, scoppiettato i trattori d’epoca.



Non sono poi mancati musica ed attrazioni per i bambini cosi come la distribuzione di caldarroste, bevande calde e il Pranzo contadino sotto alla tendo struttura. Più in dettaglio il CCR ha distribuito tanti chili di caldarroste, cioccolata e vin brûlé, in collaborazione con la Proloco che ha visto molte persone deliziarsi con il pranzo contadino, mentre il “trio capinera” ha intrattenuto in piazza le persone con balli occitani e canti popolari con un esibizione particolarmente calorosa.



Per i più piccoli la giornata e passata intorno ai laboratori creativi e manuali, oltre che alle giostre presenti nell’area mercatale rifreddese ma anche attraverso la partecipazione ai laboratori sportivi del Volley valle Po, del Judo valle po e della Asd Releve, che per tutto il pomeriggio si sono sviluppati sulla piazzetta vicino alla chiesa. Molto partecipata anche la tradizionale consegna delle "cioché" agli agricoltori che hanno esposto i loro animali, che si è svolta nel pomeriggio nella pizza centrale di Rifreddo.



Una giornata andata davvero bene oltre che per le attrazioni anche per il clima ottimale che raramente si incontra a fine ottobre. Un successo che ha fatto felici gli organizzatori.



"Siamo davvero contenti del grosso successo della manifestazione - ha infatti, commentato il vicesindaco Elia Giordanino - perché per noi la Giornata Contadina rappresenta oltre un momento di festa anche la volontà di ricordare e di far ricordare le nostre tradizioni contadine. Un grazie ancora alla Proloco e a tutte le associazioni e i volontari che hanno aiutato per la riuscita della manifestazione”.