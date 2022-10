Cani e gatti in cerca di una vita serena

ALBA - L’Associazione Amici di Zampa oggi vi presenta gli ospiti del canile e del gattile, in attesa di un’occasione per una vita serena.



Questo cucciolo dolcissimo nella foto, ha circa tre mesi, tutto beige, bellissimo ed è in cerca di una casa che lo accolga. No catena, no box.



Mia è una dolcissima cagnolina, sterilizzata, non compatibile con cani femmine, ideale anche in appartamento.



Il gattile vi propone Tommy, gatto di 4 anni, dolcissimo, sterilizzato, arrivato da pochi giorni. I suoi proprietari si sono trasferiti e Tommy cerca urgentemente casa.

Il gattino nero che vedete in foto ha 4 mesi. Si cerca una famiglia per lui, con obbligo di futura sterilizzazione.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba