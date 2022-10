Cinque figli costretti a vivere in un container: la Procura aggrava le accuse nei confronti dei genitori

Prosegue, in Tribunale a Cuneo, il processo per maltrattamenti e abbandono di minore che vede alla sbarra una coppia di coniugi residenti nel Saluzzese, accusata di aver fatto vivere i propri cinque figli in un container dopo che il loro cascinale era andato distrutto in un incendio.



In quella dimora di ripiego, utilizzata per lungo tempo, non c’era però l’acqua corrente e le soluzioni alternative proposte dai servizi sociali sarebbero state rifiutate dai genitori che, allevatori, trasferendosi non avrebbero potuto più badare agli animali di loro proprietà.



Al contempo, le condizioni economiche della coppia non sarebbero state sufficienti a far fronte alle esigenze della famiglia, sostenuta dai sussidi dei servizi sociali dal 2009. A seguito delle indagini i bambini furono peraltro allontanati dalla famiglia e condotti in una comunità.



Un’istruttoria corposa quella che ha preso le mosse da una segnalazione partita nel gennaio 2019 dall’ospedale "Regina Margherita" di Torino, dove uno dei figli, che allora aveva 10 anni, era stato ricoverato, trasferito dal pronto soccorso di Savigliano, a seguito di una ferita a un braccio.



Il procedimento avviato dal Tribunale cuneese ha infatti visto l’audizione di numerosi testimoni tra medici, educatrici, insegnanti dei bambini e parenti della famiglia.



Nell’ultima udienza, il pubblico ministero ha aggravato l’accusa nei confronti dei genitori, contestando l’abitualità del reato. La difesa dei genitori, in risposta, ha chiesto al collegio dei giudici di far accedere gli imputati all’abbreviato, un rito processuale che, in caso di condanna, consente lo sconto di un terzo della pena.



L’udienza è stata aggiornata per la celebrazione del processo, che avverrà a porte chiuse.