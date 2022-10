Saluzzo, riparte Bask-net: per giocare tutti insieme, nessuno escluso

Bask-net: la ripartenza è già avvenuta con 38 giovani iscritti, ma le iscrizioni, rivolte ai ragazzi e giovani dai 14 ai 18 anni sono ancora aperte. Gli allenamenti per giocare a pallacanestro insieme, nel palazzetto di via della Croce si tengono il mercoledì e andranno avanti fino a maggio del prossimo anno.

"Si gioca e soprattutto si gioca insieme, nessuno escluso".

L'iniziativa nasce all’interno di un progetto dello scorso anno, finanziato dalla Regione rivolto a famiglie con problemi di disabilità e sviluppato in azioni diverse. La parte del leone l’ha fatta proprio l’esperienza del basket "che ha dato bellissimi risultati tanto da diventare cuore del nuovo progetto specifico”. Tra i numeri dello scorso anno una cinquantina di iscritti: " ragazzi che si sono messi in gioco andando ad incontrare l'altro per conoscersi e costruire un contesto di benessere a 360 gradi per tutti, attraverso un percorso che è ruotato intorno alle parole chiave come disabilità, abilità, integrazione, concetti del far gruppo/squadra, della cultura del movimento e scambio con altre comunità".

Le stesse alla base di Bask-net 2022 -2023 al via, per il quale il comune di Saluzzo si è fatto promotore della ricerca fondi. Il suo stanziamento di 5mila euro si è aggiunto a quello importante della Fondazione CrSaluzzo di 13 mila euro. Consentiranno un anno di lavoro con una équipe specializzata (educatori, sportivi, psicologi) che interviene su varie specificità del programma, dove, attraverso lo sport-gioco, l’ inclusione è il vero obiettivo.

"E’ la sfida – sottolinea Aurora Rubiolo presidente della Cooperativa L’Airone di Manta, capofila del progetto che vede insieme oltre i partner finanziatori, la Pallacanestro ABA Saluzzo, le cooperative Caracol e In Volo, il Consorzio Monviso Solidale.

“Una sfida unita al sogno che abbiamo: che non ci sia più bisogno di parlare inclusione, perché se si parla di inclusione vuol dire che a monte c’è qualcuno escluso. Qui il risultato è il percorso, l’esperienza, non il trofeo sportivo”.

Sono coinvolti quattro istituti scolastici saluzzesi: il Denina, il Soleri- Bertoni, l’istituto comprensivo Saluzzo e l’agenzia formativa Cnos Fap.

La presentazione della ripartenza è avvenuta martedì al Monastero della Stella, sede della Fondazione CrSaluzzo: il presidente Piccat nei saluti ne ha evidenziato l’importanza per il benessere complessivo del territorio.

Sono seguiti gli interventi di Aurora Rubiolo, Elisa Bussi della Cooperativa in volo, Alberto Isaia e Leonardo Giletta della Caracol, Sergio Perlo del Basket Saluzzo, Paolo Caraccio del Consorzio Monviso Solidale. A rappresentare il Comune Fiammetta Rosso con il vicesindaco Franco Demaria e l’ Assessore Andrea Momberto. Presente all'incontro anche il sindaco di Manta Paolo Vulcano mentre a portare la sua esperienza di atleta paralimpica di sitting volley è stata Sabina Fornetti che ha sottolineato la relazione tra sport e disabilità.

La “contagiosità” del progetto ha permesso di mettere insieme tante collaborazioni e avviarne la continuità.

Tocca cuore le parole di Beatrice iscritta alla precedente esperienza: "mi sento felice. E’ una esperienza, molto positiva che unisce sport all’ allegria. Mi ha dato opportunità di conoscere altri ragazzi. E anche se ho avuto difficoltà in alcuni esercizi, quest’anno mi voglio migliorare".

Il divertimento sta nella diversità, tra i concetti emersi nel report e su tutti “la diversità dovrebbe essere normalità".

Iscrizioni aperte: rivolgersi alla Cooperativa L’Airone o alla Saluzzo Basket.