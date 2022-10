Riaperte le iscrizioni per i corsi di saldatura

La sede di Ceva del Cfpcemon attiva ogni anno moltissimi corsi di Saldatura per disoccupati, occupati o per aziende che devono conseguire certificazioni specifiche.

Anche in quest’anno scolastico sono già molte le ore di formazione attivate in questo settore e ora la segreteria riapre le iscrizioni: sia per gli occupati che potranno accedere ad un corso serale, sia per i disoccupati grazie a due bandi diversi (tra cui il programma GOL previsto dal PNNR).

L’officina didattica del Cfpcemon, nello stabile più conosciuto come ex Ilsa, dispone di 20 postazioni di saldatura che consentono a tutti i partecipanti di esercitarsi in contemporanea, un banco di taglio al plasma e un nuovissimo impianto di aspirazione per mantenere tutti i corsisti nelle migliori condizioni di salute.

I corsi per disoccupati prevedono invece un test di selezione per cui consigliamo comunque di chiamare prima possibile la segreteria e verificare i requisiti.

Il corso per occupati invece fa parte del Catalogo Formazione Continua Individuale 2019/2021 che consente ai partecipanti di accedere pagando solo il 30% del costo complessivo. (198 euro anziché 660). Le iscrizioni chiuderanno il 10 novembre o a esaurimento posti disponibili.

Per iscriversi cliccare sul link http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=17508





Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Cfpcemon

Tel 0174701284– cfpceva@cfpcemon.it - www.cfpcemon.it