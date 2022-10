Si presenta il libro fresco di stampa “Dalla sponda sbagliata” della cuneese Alessia Gallo

Che libro leggere questa settimana? In quali storie vorreste tuffarvi e di che genere? Intanto che ci pensate, fatevi ispirare dal Caffè Letterario di Bra, che nel suo appuntamento del giovedì sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” ha una novità editoriale per voi.



Si presenta venerdì 28 ottobre, alle ore 21, a Monastero di Dronero, presso la Sala “don Marino” il libro fresco di stampa “Dalla sponda sbagliata” della talentuosa autrice cuneese Alessia Gallo.



Per l’occasione, sarà ospite Livio Partiti de ilpostodelleparole.it, che dialogherà con l’autrice in concerto con l’assessore Maria Grazia Gerbaudo. Il volume è edito da Fusta che spesso, nella collana “Libri dal Cassetto”, affronta temi difficili di emarginazione, di ribellione e in questo romanzo si esplorano il disagio giovanile, le difficoltà dei rapporti in famiglia e il tema dell’omosessualità.



Attraverso una narrazione svelta, precisa, tagliente, Alessia Gallo ci dice che l’adolescenza, oggi, è un pianeta inospitale, al quale non si sopravvive senza cicatrici. La trama è accattivante, ricca di emozioni e di forti contrasti, proprio come il titolo preannuncia.



Nico è un adolescente difficile. La sua famiglia lo rigetta: madre e padre stanno sfiorando la separazione, suo fratello e sua sorella odiano sua quotidianità di sbandato. Lui salta sempre scuola insieme a Raffo e Apo, suoi inseparabili amici. Nico è un randagio che dà calci in faccia a tutti. La sua vita sta in qualche sigaretta e troppi Jack Daniel’s, nella playstation. Poi incontra Filippo, uno sfigato attaccato alle gonne di mamma. Studia, legge, odia i videogame di guerra. Nico e Filippo hanno una cosa in comune: sono omosessuali. E con il tempo ne avranno anche altre: si ameranno e soffriranno l’essere emarginati dalla società.



Chi è forte? Il bullo che si vergogna a farsi vedere dagli amici insieme allo sfigato di cui è cotto? Oppure lo sfigato che se ne infischia del giudizio altrui? Nico cambia e diventa come tutti quelli che prendeva in giro. In modo semplice e sincero parla a coloro che non sanno accettare la diversità, mostrando tutte le difficoltà che un adolescente si trova a dover affrontare.



E adesso qualche curiosità sull’autrice. Alessia Gallo è una ragazza di diciassette anni, vive in provincia di Cuneo con la sua famiglia. Frequenta il 4° anno delle superiori al Grandis. Ama le materie umanistiche, la natura ed i libri. Sogna di viaggiare, lavorare nel sociale e scrivere ancora! Questo è il suo primo romanzo. In attesa del prossimo, è ovvio.