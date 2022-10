Valloriate: al 'Fungo Reale' la cena dei bonelliani della maturità 1987

Ritrovarsi dopo 35 anni. I ragazzi della maturità 1987 della V^ F dei Ragionieri del “Bonelli” si sono riuniti per un ritrovo conviviale al “Fungo Reale” di Valloriate. Le ragazze sempre eleganti ed impeccabili, i ragazzi qualcuno con i capelli bianchi, altri senza, ma tutti in discreta forma.



Una serata spensierata, passata insieme con tante emozioni e ricordi anche simpatici: le imitazioni dei professori di ragioneria e tecnica bancaria, di stenografia e dattilografia.



Nel 1987 in politica erano i tempi del disgelo con Ronald Reagan e Michail Gorbacev, in Italia governava il pentapartito con premier il piemontese Giovanni Goria, Sanremo lo vinceva il trio Morandi-Tozzi-Ruggeri con l’indimenticabile “si può dare di più” mentre il Napoli di Maradona festeggiava il primo scudetto e la Panini Modena con la "generazione di fenomeni" di Lucchetta, Cantagalli, Vullo, Bernardi era la regina nel volley maschile.



Passati sette lustri, i “bonelliani” della V^ F, oggi cinquaquattrenni, sono tutti impegnati con lavoro ed affetti famigliari. Chi lavora in banca, chi in comune, chi alle poste, chi in ufficio, chi è imprenditore. C’è chi addirittura conferma la sua vena artistica giovanile e fa il musicista con la sua inseparabile chitarra. Tutti però uniti dallo stesso “spirito” e dalla consapevolezza che gli insegnanti sono “maestri di vita” che quegli anni e quell’esperienza scolastica sono stati determinanti per affrontare la vita con successo.