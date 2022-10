A Mondovì apre la mostra del concorso fotografico “Il colore dominante”

Uno scatto di Lorena Durante esposto in mostra

Evento culturale contemporaneo alla manifestazione “Peccati di gola”: apre sabato 29 ottobre la mostra fotografica del concorso “Il colore dominante” insieme alla mostra collettiva dei soci “Ex-libris”, nella splendida cornice dell’Antico Palazzo di Città.

Grande partecipazione al concorso monregalese, con 101 autori da tutta Italia e 300 immagini valutate dalla giuria formata da Samuele Silva, Alberto Cuccodoro, Monica Cillario, Davide Grittani e Monica De Luca.

I vincitori verranno proclamati domenica 6 novembre, ma intanto si possono ammirare gli scatti, davvero splendidi, e confrontare le scelte dei giurati con le proprie.

Contestualmente saranno esposte le foto dei soci Ex-Libris (da “ex libris meis”) che “raccontano” un romanzo, esattamente come immaginiamo le scene leggendolo: un motivo in più per visitare la mostra.

Gli orari di apertura sono:

lunedì e venerdì dalle 15 alle 18.30

sabato, domenica e martedì 1° novembre: 10-12.30/15-18.30

Tra gli scatti proposti, uno della fotografa Lorena Durante e alcuni dei “selezionati” fra cui potrebbe anche esserci il vincitore del concorso.

Silvano Bertaina