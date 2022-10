A Montelupo Albese 256 mila Euro dalla Regione Piemonte per il completamento del centro storico

Riqualificazione del paesaggio sensibile o visivo del centro storico inerente il lupo in tutte le sue forme. A Montelupo Albese, grazie al contributo della Regione Piemonte di 256 mila Euro che si aggiungono al cofinanziamento del Comune di 64.000 Euro, continuano i lavori per rendere il paese sempre più accogliente e sempre pù ambasciatore della figura del lupo in chiave artistica, visiva e culturale.

«Parte un progetto che - dichiara il sindaco Marilena Destefanis - va a concludere i lavori di riqualificazione del centro storico, dove siamo già intervenuti per alcuni edifici, strade, salone polifunzionale, chiesa dei Battuti e terrazza sul salone.

Nello specifico ora verrà piastrellata con il cubettato via Rangone vicino al Comune, come fatto già in via Umberto che verrà terminata. In via San Bonaventura, che collega il salone polifunzionale alla chiesa dei Battuti, saranno posizionate cunette alla francese, rifatta l’illuminazione pubblica e abbellita la via con il cubettato.

Prende così vita un percorso che porta ai murales, dove la figura del lupo è protagonista in chiave artistica, come anche testimoniato dalla statua in gesso nella piazza del paese, e dagli stemmi che lo raffigurato in via Umberto. Per noi questo lavoro è importante perché rende ancora più attrattivo il nostro paese che, pur non avendo castelli, può essere meta di turisti in chiave di concetto naturalistico.



Oltre al ringraziamento alla regione piemonte, che dà la possibilità anche ai piccoli Comuni di poter attuare, grazie ai finanziamenti, i progetti presentati, porgo anche un ringraziamento all'ufficio tecnico nella persona dell'architetto Viale Barbara e della geometra Burdese Silvana, che si sono adoperate per ottenere il contributo.



Altri piccoli interventi invece riguardano il termine lavori per messa in sicurezza in chiave di dissesto idrogeologico in borgata Brantegna, l’intervento sopra il garage del Comune con impermeabilizzazione del tetto e costruzione di una ringhiera in legno, e ultimi ritocchi al salone polifunzionale».