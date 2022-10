Chiusa di Pesio: i ragazzi della primaria di San Bartolomeo hanno piantumato oltre 60 abeti bianchi

Solo 64 gli abeti bianchi - donati dal vivaio forestale Gambarello - messi a dimora nel pomeriggio oggi (venerdì 28 ottobre) in frazione Vigna dalle studentesse e gli studenti della scuola primaria di San Bartolomeo di Chiusa di Pesio.



L'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto "Un abete per ogni bambino" ha visto coinvolto concretamento anche il sindaco Claudio Baudino.



Gli alberi, una volta cresciuti, potranno essere utilizzati per abbellire la valle durante il periodo natalizio.