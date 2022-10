Cuneo, sopralluogo con Rfi per definire il futuro della stazione ferroviaria

Si è svolto mercoledì 26 ottobre l’annunciato sopralluogo coi vertici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi, Gruppo FS) per definire il futuro della stazione ferroviaria di Cuneo.

Durante l’incontro è stata condivisa l’idea di aprire un percorso comune finalizzato a stilare un protocollo di intesa per il totale recupero funzionale dell’edificio, restituendogli un ruolo di elemento attrattivo, oltre che di servizio alla cittadinanza.

«È stato un incontro positivo – dichiara la sindaca Patrizia Manassero – durante il quale RFI ha confermato che è in programma già a partire dal 2023, con lavori previsti per il 2024, un intervento sulla stazione, anche mirato alla sistemazione dei binari e al superamento delle barriere architettoniche e adeguamento delle pensiline. L’intervento prevedrà, in sinergia con l’amministrazione, anche la revisione del piazzale esterno della stazione. Durante l’incontro è maturata l’idea di stilare un protocollo di intesa per il recupero dell’edificio, che merita di tornare ai propri antichi splendori. La nostra idea è una progettazione partecipata, che coinvolga tutto il territorio, perché la stazione di Cuneo deve essere un punto di riferimento per tutta l’area cuneese. Gli spazi sono molto ampi e dobbiamo capire bene quali sono le esigenze e cosa potrà essere ospitato all’interno dell’immobile. Siamo fiduciosi, ma non abbiamo intenzione di abbassare la guardia sul tema. Abbiamo in comune con Rfi l’intenzione di restituire ai viaggiatori e a tutti i cittadini una stazione non solo bella, ma anche funzionale, utile a riqualificare tutto il quartiere nell’interesse della città e dell’area cuneese di riferimento anche sotto il profilo delle strategie di comunicazione ferroviaria, che è l’obiettivo ultimo condiviso sia dal Comune che da Rfi.»