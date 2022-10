Dogliani saluta per sempre Lorenza Pascali e Luciano Gallo, due figure storiche del paese

Due persone che hanno segnato la storia del paese di Dogliani, tra lavoro e impegno sociale. In questi giorni sono mancati Lorenza Pascali, 85 anni, e Luciano Gallo, 90 anni.

La donna è deceduta per un malore improvviso che l’ha portata via dall’ombra di quel “cupolone” del santuario di Dogliani, dove, per anni, ha condotto la sua boutique d’abbigliamento, un locale diventato con il tempo un punto di riferimento per i doglianesi e non solo.

L’anziana lascia il marito Bruno, la sorella Giancarla, la cognata Franca, i parenti, e una comunità per cui ha sempre fatto tanto. Ha svolto per anni servizio di volontariato a favore dei più bisognosi tra associazioni, parrocchia e attività. Il funerale è in programma sabato 29 ottobre alle ore 10.30 nella parrocchia Ss. Quirico e Paolo a Dogliani.

«Una donna che ricorderemo per il suo sorriso e la sua discrezione - dichiara Ugo Arnulfo, il sindaco di Dogliani - e che resterà nella memoria storica del nostro paese. Nella sua boutique sono passate molte persone con cui ha instaurato un rapporto non solo professionale. Sapeva farsi voler bene con i suoi modi gentili e sempre attenti al prossimo. Una brava signora: credo che basti questo aggettivo per definire Lorenza, una donna d’altri tempi che aprì una boutique con indumenti di qualità che riuscì a far diventare una tappa importante per chi voleva un certo outfit. Condoglianze alla famiglia».

Il novantenne Luciano Gallo si è distinto anche lui per il lavoro e per come ha portato il nome di Dogliani in giro per l’Italia. Fondatore di un ditta di escavazioni e vendita mezzi pesanti per movimento terra, azienda tuttora in attività (La Nord Tractors), ha iniziato come specialista nel tracciamento dei terreni per i vigneti, per poi crescere con passione e dedizione in un lavoro che l’ha portato a conoscere molte persone. nel con cui ha

«Anche lui - prosegue il primo cittadino – fa parte di una generazione di imprenditori che hanno iniziato le attività extra agricole a Dogliani. Un uomo “del fare”, molto dedito al lavoro, capace di crescere gradualmente e di creare qualcosa di importante. Anche lui era molto conosciuto in paese».

L’uomo, i cui funerali si sono svolti questa mattina, lascia la moglie Mariuccia e le figlie Marinella e Patrizia con i rispettivi mariti Daniele e Marco.