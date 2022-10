Domani si alza il sipario su "Peccati di Gola"

La Città di Mondovì rilancia: sabato 29, domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre andrà in scena l’edizione 2022 di “Peccati di Gola & XXIV Fiera Regionale del Tartufo”.

L’associazione La Funicolare, coadiuvata dalla segreteria organizzativa VM Style, si prepara per “l’edizione della totale ripartenza, tra novità e tante conferme”. Le vie e le piazze di Mondovì saranno come sempre la location che farà da cornice a stand di eccellenze artigianali locali, laboratori di cucina, incontri, degustazioni e tante altre iniziative di intrattenimento per adulti e bambini.

Verrà proposto un percorso pedonale interamente inserito all’interno del centro storico di Breo, da piazzale Ellero sino a piazza Santa Maria Maggiore, coinvolgendo piazza Cesare Battisti, via Sant’Agostino e piazzetta Comino. Nel quartiere di Piazza, collegato a Breo dalla funicolare, troveranno spazio gli stand delle regioni ospiti oltre a numerosi appuntamenti culturali.

Dalla volontà di unire le esperienze culinarie l’idea di collocare in piazza Santa Maria Maggiore il ‘Le osterie della tradizione’ e ‘L’enoteca golosa - peccato non esserci’: un doppio spazio in cui poter conoscere e assaporare le eccellenze enogastronomiche del Monregalese e della Granda.

«Dall’esordio organizzativo, chiuso con un notevole successo nonostante i tanti ostacoli, ci ripresentiamo con il consueto orgoglio ai blocchi di partenza. L’associazione che ho l’onore e l’onere di rappresentare - dichiara Mattia Germone, presidente La Funicolare -, è pronta a dare il suo contributo per continuare il cammino tracciato, in piena collaborazione con la Città di Mondovì, forti del positivo riscontro ottenuto dalla Mostra dell’Artigianato Artistico, siamo certi di poter ottenere risultati eccellenti. Il tutto rafforzando il legame con la Liguria grazie al gemellaggio con Olioliva che intendiamo valorizzare ulteriormente grazie alla vicinanza tra i due eventi».



«Dopo un ritorno organizzato tra varie restrizioni pandemiche, ci prepariamo all’edizione 2022 con importanti novità - fa sapere Valentina Masante, segreteria ‘Peccati di Gola’ -, le sveleremo pian piano per far crescere l’attenzione e per poter organizzare al meglio il percorso. Vogliamo tornare a stupire i nostri visitatori, coltivando l’attenzione nei confronti delle De.Co. e di tutte le preziose biodiversità che il nostro territorio continua a preservare».



Si ripartirà dal coreografico allestimento aereo, con oltre duemila oggetti appesi: coltelli, forchette, cucchiai, bicchieri e l’immancabile mela, nelle versioni bianca e rossa, simbolo della manifestazione in onore delle produzioni della Garzegna. Un fil rouge che guiderà il visitatore da piazzale Ellero sino a piazza Santa Maria Maggiore e da piazza Cesare Battisti sino a piazza Maggiore, unendo i quartieri di Breo e Piazza dalla funicolare.

Tanti i punti informazione in cui saranno disponibili dei carnet che includeranno ticket degustazioni presso l’Enoteca Golosa, biglietti andata e ritorno in fune, buono sconto presso le Osterie dei Golosi. Il tutto per rendere più semplice ed allo stesso tempo conveniente l’esperienza. Tutta la Città di Mondovì coinvolta in un evento ormai simbolo dell’autunno nella Granda.







Innumerevoli i punti d’interesse che caratterizzano la manifestazione:

EXPO DI PECCATI DI GOLA (piazzale Ellero), area espositiva e di vendita diretta con produttori, artigiani locali e non, grazie alla presenza di aziende di altre regioni con particolare focus sulla Liguria, grazie al gemellaggio con l’evento Olioliva di Imperia;

OSTERIE DELLA TRADIZIONE (piazza Santa Maria Maggiore), il meglio delle eccellenze a tavola;

PRODUTTORI LOCALI (via Piandellavalle), i produttori del Mercato Contadino e del Monregalese;

MELAVIGLIA (piazzale Ellero - Area Mario Berutti “Upi”), alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co. di Mondovì;

XXIV FIERA REGIONALE DEL TARTUFO (piazza Battisti), tartufo: profumi e sapori da scoprire, Casa Coalvi, passione funghi e tartufi;

CASA SLOW FOOD MONREGALESE (via S.Agostino - Sala Gianni Ferrero), laboratori, degustazioni guidate e esperienze sensoriali;

RAKIKORNER (piazzetta Comino), la vetrina del liquore tipico di Mondovì;

VETRINA DEL TERRITORIO MONREGALESE (via S.Agostino) alla scoperta delle nostre valli, delle iniziative culturali e delle eccellenze creative;

CIBO DI STRADA GOURMET (piazzale Ellero), lo street food a modo nostro;

ENOTECA GOLOSA - PECCATO NON ESSERCI (piazza S.Maria Maggiore), il percorso tra tante etichette di vini DOC e DOCG;

LA CULTURA DI PECCATI DI GOLA (piazza Maggiore - Ufficio Turistico IAT), visite guidate ai monumenti della città Museo della Ceramica, Infinitum - Chiesa della Missione;

CUOR DI CASTAGNA (piazza Maggiore), caldarroste e visite alla scoperta dei castagneti secolari del BOSCO DELLA NOVA (via Vasco) una vasta area di ‘bosco urbano’, un vero e proprio polmone verde sulla collina del Monte Regale, in cui la Cooperativa Sociale Proteo ha investito importanti risorse umane per poter offrire alla cittadinanza un luogo ormai dimenticato.



Lungo le vie del centro storico si mescoleranno sapori antichi, dal profumo del tarfufo, oro bianco delle valli, sino agli aromi delle panificazioni locali: degustazioni accompagnate dalle oltre 40 etichette dell’Enoteca Golosa, pronta a stupire i palati più raffinati. A Mondovì, dal 29 ottobre al 1° novembre, ‘peccare sarà lecito’.

