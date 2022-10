L'Associazione Finanzieri di Cuneo ricorda i suoi primi 40 anni e inaugura i nuovi locali della sezione [FOTO]

"Viva la Guardia di Finanza, viva l'ANFI": è con queste parole di Cosimo Ertico - consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia - che si può riassumere il bel momento di festa messo insieme dalla sezione cuneese del sodalizio nella mattinata di oggi (venerdì 28 ottobre).



Membri e simpatizzanti si sono infatti riuniti alla caserma Cesare Battisti di Cuneo per celebrare i primi 40 anni della sezione tramite la presentazione del libro a firma di Nicola Pettorino e inaugurare i locali a loro dedicati. L'incontro, tenutosi in sala Galimberti e 'ritardato' di due anni causa Covid-19, ha visto presenti il presidente di sezione Salvatore Coppola, il vicepresidente e consigliere comunale Mario Di Vico e l'autore del libro, oltre a diverse autorità (tra cui lo stesso Ertico e il comandante provinciale della guardia di finanza Mario Palumbo).



"Non dimenticherò mai questa giornata, culmine del lungo viaggio che la nostra sezione ha fatto in questi quarant'anni - ha detto Coppola nell'intervento di apertura, particolarmente commosso - . Ringrazio davvero i 130 soci ordinari e i 77 simpatizzanti, senza cui questo evento non sarebbe stato possibile".



Quarant'anni di storia. Pettorino: "Tornato indietro nel tempo, grazie a tutti"

La sezione cuneese dell'ANFI è stata fondata il 12 ottobre 1980, ed è stata intolata al generale Giovanni Allasia, artefice della medaglia d'oro al valore militare per la città di Boves, di cui è stato anche sindaco. Tutte informazioni, queste, che Pettorino ha inserito nel libro, che analizza e riassume la storia decennale della sezione, e tutti i traguardi e le soddisfazioni raggiunte: il ricavato dalla vendita andrà in beneficenza al reparto pediatrico dell'ospedale di Cuneo.



"Con il lavoro di ricerca e la stesura del libro sono letteralmente tornato indietro di 40 anni - ha detto Pettorino - : grazie a chi mi ha spinto a scriverlo e a tutti quelli che mi hanno aiutato". "Sono arrivato giovanissimo a Cuneo, come molti di noi, e quando mentre varcavo il portone della caserma pensavo solo a come e quando andarmene - ha concluso l'autore - . Ora invece mi guardo intorno, siamo tutti qui e contenti di esserlo".



Perché non riqualificare alcune aree in disuso della caserma?

"Sono onorato di essere qui con voi oggi, i membri di un'associazione fatta di bellissime persone sempre pronte a impegnarsi: per celebrare questo traguardo, tutti, avete fatto tantissimo" ha detto Di Vico, presente anche come rappresentante della maggioranza di governo della città.



Di Vico è stato anche incalzato da Pettorino rispetto all'eventualità, per l'amministrazione comunale, di procedere con il recupero di alcune parti della caserma Cesare Battisti, di grande pregio storico.



Palumbo: "Dalla sezione tante attività encomiabili. Complimenti"

Il comandante Palumbo ha realizzato la breve introduzione del libro, ma ha anche preso la parola durante l'incontro: "Sono qui da poco, da tre mesi ma mi è già ben chiaro come qui si sia fatta una parte di storia del nostro corpo, come la caserma sia un luogo davvero importantissimo" ha detto.



"I due anni 'persi' non sono stati vuoti ma pieni di iniziative che denotano un'effervescenza non comune da parte dei membri della sezione - ha aggiunto il comandante - . Credo molto nelle iniziative singole che ciascuno di noi può portare avanti: complimenti davvero a tutti".