Le celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate di Racconigi

Sabato 5 novembre, a partire dalle ore 9:50, si terranno a Racconigi le consuete celebrazioni per la "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate". Durante la mattinata verrà inaugurato il cippo onorario alla memoria del Milite Ignoto, realizzato dagli studenti vincitori del concorso promosso dall’Amministrazione comunale negli scorsi mesi. L’iniziativa ha dato la possibilità agli alunni delle scuole superiori di cimentarsi nella progettazione di un monumento per onorare gli eroi di guerra che hanno combattuto per la patria.

Il programma delle celebrazioni sarà il seguente:

- ore 9:50: raduno dei partecipanti al Cimitero comunale;

- ore 10:00: celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, officiata dal Parroco Don Maurilio Scavino nella cappella del cimitero;

- ore 10:45: corteo lungo le vie cittadine fino a Piazza Carlo Alberto;

- ore 11:15: Onori alla Bandiera, ai Caduti e deposizione della corona d’alloro;

- ore 11:30: Intervento del Sindaco e delle Autorità, seguita dall’inaugurazione del Cippo Onorario al Milite Ignoto;

- ore 11:45: Orazione Ufficiale tenuta dal Prefetto di Cuneo, la dottoressa Fabrizia Triolo, a cui seguirà la premiazione del progetto vincitore del “Bando per la progettazione di un cippo onorario alla memoria del Milite Ignoto”.

Le celebrazioni saranno accompagnate dalla Banda Musicale “Città di Racconigi”. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’evento e ad esporre il Tricolore.