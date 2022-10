Mondovì, dal Comune sostegni per le associazioni sportive contro il caro bollette

Il Comune di Mondovì scende in campo a favore della associazioni sportive locali, colpite prima dalla pandemia e poi dai rincari energetici che mettono a dura prova la sopravvivenza delle stesse.

La proposta è stata presentata ieri, giovedì 27 ottobre, nel corso del consiglio comunale nel corso della discussione sulle variazioni di bilancio di previsione esposte dall'assessore al bilancio Alberto Rabbia: "Rispetto alle ultime variazioni questa prevede: l’inserimento degli stanziamenti in conto capitale finalizzati a lavori di sistemazione della segnaletica stradale (12mila euro) ed alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale (30mila euro); l’inserimento, nella parte corrente, di uno stanziamento finalizzato all’attivazione di un bando per l’assegnazione di contributi al sostegno straordinario, per l’emergenza caro bollette, nel settore sportivo (20mila euro). Le spese descritte sono finanziabili mediante utilizzo della parte disponibile dell’avanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021. Si è provveduto, inoltre, all’inserimento degli stanziamenti in entrata/uscita relativi all’intervento di consolidamento della scarpata di valle di Via delle Moglie, finanziato mediante contributo della Regione Piemonte per un importo pari a 70mila euro."