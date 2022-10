Mondovì: in Consiglio aiuti per le famiglie, situazione dei bagni pubblici e parcheggi a pagamento

Il consiglio comunale di ieri, giovedì 27 ottobre, ha visto tutta l'amministrazione concordare sull'approvazione di un ordine del giorno per fornire sostegno alle famiglie in difficoltà economiche a seguito del complicato periodo che si è venuto a configurare, dal post-pandemia al rincaro dei prezzi.

La proposta era stata presentata con un ordine del giorno dai consiglieri del centrodestra Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Mauro Gasco, cui è seguito, qualche giorno dopo la presentazione di un altro ordine del giorno a firma del consiglieri di maggioranza Laura Barello, Cecilia Rizzola e Marco Bellocchio.

Dopo l'illustrazione delle due proposte, il centrodestra ha ritirato il proprio ordine del giorno votando favorevolmente quella della maggioranza.

Ricordando come il Comune stia già curando la progettualità per mettere in campo sostegni concreti contro i rincari energetici, misure per l'istituzione di un fonddo comunale in collabrazione con le organizzazioni sindacali per restitutizione di Irpef e tari alle famiglie in difficoltà, oltre a varare un "bonus energeia" per associazini sportive, l'ordine del giorno: "impegna impegna il sindaco e la Giunta ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, misure a sostegno di famiglie monoreddito, cittadini in difficoltà, anche temporanee, attività produttive site nel territorio comunale, istituendo anche un fondo ad hoc sull'esempio di altri comuni italiani".

INTERROGAZIONI

Quattro le interrogazioni presentate dal centro destra.

DISPOSIZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Sulla questione della disposizione dei banchi nell'ultima seduta (leggi qui), il sindaco Luca Robaldo ha chiarito: "Misura presa nell'interesse e per la tutela di tutti e preventivamente comunicata". Alla risposta il consigliere Pulitanò ha commentato: "Situazione che non si vedeva da prima della pandemia, però poi vengo additato io di creare allarmi sociali (il consigliere si riferiva al botta-risposta avuto nelle scorse settimane per la pulizia dell'Ellero, ndr).

PARCHEGGI

Dai consiglieri di centrodestra la richiesta di sapere a quanto ammonti la “perdita evidente” nelle entrate derivanti dalla sosta nei parcheggi a pagamento; se sia intenzione dell'Amministrazione comunale rivedere gli spazi destinati a parcheggio a pagamento, e se sì in quale misura e quali modalità; se e quando verrà istruita la nuova gara di appalto per l'assegnazione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e se nel periodo di proroga tecnica si siano avuti colloqui con la ditta Apcoa SpA e, in caso affermativo, se la stessa abbia informalmente accennato alla volontà di partecipare alla eventuale gara di appalto; infine se il Comune non intenda, invece, procedere con la gestione autonoma delle aree di sosta a pagamento comunali.

La risposta al sindaco Luca Robaldo: "Perdite nelle entrate dovute soprattutto ai due anni della pandemia che ha causato minor utilizzo delle aree a pagamento. Per quanto riguarda gli studi stiamo attendendo che arrivino le risposte per nuovo piano della sosta. Apcoa pronta ad accettare proroghe per garantire continuità del servizio. Sulla gestione autonoma, all'esito degli studi decideremo. C'è in corso valutazione informale sul parcheggio quartiere: potrebbe essere l'idea di unire il biglietto a quello della funicolare, ma è ancora in fase di valutazione".

SITUAZIONE BAGNI PUBBLICI

Sono spesso abbandonati a loro stessi, poco curati ed in condizioni igieniche decisamente precarie – hanno chiesto i consiglieri del centrodestra –: sicuramente non una bella testimonianza per una città che ha mire di sviluppo turistico. Chiediamo se l’Amministrazione sia al corrente della situazione, e se intenda seguire l’esempio della quasi totalità delle città turistiche che installa servizi igienici autopulenti".

La replica affidata all'assessore Alberto Rabbia: "Un problema atavico, che è nostra intenzione cercare di risolvere. La pulizia dei servizi igienici di piazza Ellero viene effettuata una volta a settimana. Siamo consapevoli della situazione, che però denota un'ampia mancanza di rispetto della cosa pubblica da parte di alcuni cittadini, cui si è posto rimedio anche con interventi di ripristino proprio dello scarico. Nell'ambito delle iniziative del distretto diffuso del commercio si è partecipato a un bando regionale che prevede interventi a favore dei comuni. Se il bando andrà a buon fine circa 60mila euro arriveranno per il comune ed abbiamo previsto in questo intervento 40mila euro da destinare alla realizzazione di un bagno pubblico autopulente in piazza Ellero. Qualora non ottenessimoil finanziamento del bando, provvederemo comunque in altro modo a questo intervento".