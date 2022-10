Prolungare l'orario estivo della funicolare? Costerebbe circa 9mila euro in un mese

Che l'orario della funicolare di Mondovì non sia funzionale alla sua fruizione quotidiana da parte di cittadini e turisti non è un mistero.

L'ultima corsa nel periodo invernale parte verso le 20, orario che certo non consente di muoversi agilmente da monte a valle per una cena al ristorante o in pizzeria.

L'argomento è stato portato in consiglio comunale dai consiglieri del centrodestra Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Mauro Gasco, ieri sera, giovedì 27 settembre che hanno chiesto se non sia stata valutata l'opportunità di estendere ulteriormente, nell'immediato, l'orario “estivo” della funicolare e se, anche in funzione dello sviluppo turistico del rione Piazza e delle numerose attività economiche impiantate, sia intenzione dell'Amministrazione comunale rimettere mano agli orari della funicolare per renderla più funzionale alle ambizioni turistiche della città.

A rispondere è stato il vice sindaco e assessore Gabriele Campora che, dati alla mano, ha fatto emergere come non sia cì semplice ridisegnare il funzionamento di un servizio come quello della funicolare.