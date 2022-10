Riaperta parte di piazza San Pietro a Mondovì per "Peccati di Gola"

Una piccola sorpresa, annunciata in serata, proprio alla vigilia del taglio del nastro dell'edizione 2022 di "Peccati di Gola": domani parte di piazza San Pietro, nel cuore di Breo, interessata dai lavori di riqualificazione del Borgheletto (leggi qui), sarà in parte aperta per consentire il passaggio pedonale dei visitatori.

"Abbiamo deciso, - spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gabriele Campora - grazie alla collaborazione della ditta "Barbera" che sta eseguendo i lavori e all'impegno dell'Ufficio Tecnico del Comune, di aprire al passeggio la parte di piazza San Pietro che è avviata alla conclusione dei lavori di pavimentazione".

"Crediamo - prosegue Campora - sia un segnale positivo rivolto ai commercianti ma anche ai cittadini ed ai visitatori, soprattutto in occasione della manifestazione 'Peccati di Gola'. Ovviamente i lavori proseguono e, nei prossimi giorni, anche la parte riaperta verrà conclusa con gli ultimi interventi di finitura, grazie a chi lavora alcremente per la città".

Da domani, sabato 29 ottobre fino a martedì 1° novembre, la manifestazione gourmet tra vie e piazze del centro storico. Novità e tante conferme per la rassegna associata alla 24ª Fiera Regionale del Tartufo: leggi qui tutto il programma.