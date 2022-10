Un pezzo di Mondovì alle gare nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana a Pesaro

A Pesaro l’8 ottobre si sono svolte le gare nazionali di Primo soccorso della Croce Rossa Italiana, che dovevano svolgersi il 17 settembre ma sono state rimandate a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito le marche, e che consistono in prove di soccorso senza i presidi sanitari composte da un team leader e 4 soccorritori.

A far parte dello staff tecnico che comprende giudici master e simulatori ha partecipato anche il volontario e istruttore di trucco del comitato locale di Mondovì Silvio Motta, il quale è stato impegnato a ricreare sui 2 simulatori traumi e ferite.

“Un traguardo eccellente sia per Silvio e sia per il nostro comitato” commenta Lina Turco Presidente del comitato.

I truccatori e simulatori sono figure formate con corsi specifichi atti a ricreare e simulare le patologie, usati durante la formazione dei Nostri Volontari, per essere sempre presenti prestanti e precisi durante le fasi del soccorso. Le gare di Primo Soccorso mettono a dura prova le conoscenze che spaziano dal Primo Soccorso al BLS-D, maxi emergenza ecc.

La vittoria delle gare ha visto primeggiare la squadra della Lombardia, Piemonte al secondo posto e il Veneto al terzo.

“Il comitato di Trofarello che ha primeggiato a Cerano (NO) durante le gare regionali ha decretato la rappresentanza del Piemonte alle gare nazionali ed è stata preparata da un altro nostro volontario Giuseppe Geppo Bessone - continua Lina Turco - e hanno scelto il nostro comitato per una sessione di allenamento. Sono molto grata ai 2 volontari per l’esperienza che hanno avuto e di aver portato il nome di Mondovì nella regione marchigiana. Inoltre nel 2017 proprio il comitato di Mondovì aveva rappresentato il Piemonte alle gare Nazionali di Reggio Emilia salendo sul gradino più alto del podio”