Violento incidente a San Martino di Pocapaglia: 25enne grave in ospedale

Brutto incidente con serie conseguenze per un ragazzo di 25 anni quello verificatosi intorno alle 12,30 di oggi (venerdì 28 ottobre) lungo la Statale 231, nel tratto che attraversa frazione Borgo San Martino di Pocapaglia, all’altezza dello stabilimento Cinzano Arredamenti.



Qui, per cause in corso di accertamento, la vettura condotta dal giovane, una Peugeot 206, ha urtato violentemente un Suv Bmw per poi andare a terminare la propria corsa contro la recinzione di una vicina abitazione.



Il ragazza è stato elitrasportato in codice di gravità rosso a Verduno, dove è giunto su ambulanza, in codice giallo, anche il conducente 55enne della seconda vettura coinvolta.



Sul posto sono intervenuti il servizio regionale di soccorso 118 e i Vigili del Fuoco di Alba, che hanno provveduto a estrarre il giovane dalle lamiere accartocciate a causa del violento scontro.