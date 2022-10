Barriere architettoniche in edifici privati: dalla Regione 1.769.000 euro ai Comuni

Una delle piaghe della società, a tutti i livelli, è ancora rappresentata dalle barriere architettoniche che insistono non solo sulle strade pubbliche, ma anche negli edifici privati e che spesso impediscono una vita normale alle persone più fragili.



Provvidenziale è quindi l’intervento della Regione che, su proposta dell’assessore regionale alla Casa, Chiara Caucino, ha deciso di di destinare ai sensi della legge «Disposizione per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», le risorse statali che ammontano a 1 milione e 863mila euro disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per il soddisfacimento del bisogno relativo agli invalidi totali e parziali.



Si tratta di fondi statali, certo, ma risparmiati con oculatezza in questi ultimi mesi e anni e che permettono, con 1 milione e 769mila euro di coprire interamente il fabbisogno dei Comuni che hanno fatto richiesta fino a marzo 2022. La restante parte, poco più di 93mila e 790 euro, verrà invece utilizzata per soddisfare il patrimonio relativo alle successive annualità. La quota massima che si può richiedere è di 8mila e 147 euro e le risorse messe in campo fanno riferimento, tecnicamente, in termini di bilancio, all’annualità. 2022.



«Le barriere architettoniche - spiega l’assessore Caucino - sono uno degli impedimenti più odiosi in quanto vanno a colpire la socialità delle persone. Anziani, invalidi totali o parziali, che magari non possono fare la spesa perché abitano in uno stabile senza ascensore e non munito di un adeguato monta carichi».



«Tengo a sottolineare con soddisfazione - prosegue Caucino - che le risorse che mettiamo oggi in campo sono frutto della buona gestione delle risorse che lo Stato ci affida, segno di un’amministrazione attenta e capace di gestire correttamente i danari, senza sprechi, nell’unico interesse dei cittadini».