Green screen: la creazione di un video creativo passa per un software professionale

I video sono sempre più apprezzati e utilizzati, sia per chi deve creare una content strategy, sia per chi svolge l'attività di produzione di contenuti. Il livello sempre più alto dei filmati e la sovrabbondanza di materiale nel mercato, tuttavia, impone ai video editor di creare filmati il quanto più possibile accattivanti e ricercati: per farlo è indispensabile giocare con effetti grafici come la funzionalità chroma key, per esempio tramite green screen.

Lo schermo verde è una risorsa estremamente utile per tutti coloro che devono editare e modificare video in quanto attraverso di esso è possibile sostituire lo sfondo che appare dietro il soggetto in primo piano con uno scelto dal content creator.

Grazie al green screen è quindi possibile produrre un'ampia varietà di scene diverse e rendere più creativo e moderno il proprio video. Ampiamente utilizzato nell'ambito del video editing, questa soluzione consente di disporre di uno sfondo omogeneo facilmente sostituibile con immagini o effetti dinamici.

Servirsene per creare filmati di alta qualità non è difficile, tuttavia è necessario affidarsi a software per green screen che diano la possibilità di sfruttare questa soluzione in modo intuitivo ma professionale.



Come utilizzare il green screen per modificare i video

Un programma per green screen molto semplice da utilizzare è per, esempio, Filmora video editor, che consente di creare contenuti video di qualità in breve tempo.

Con Filmora, infatti, oltre ad avere a disposizione questa funzione è possibile avvalersi anche di centinaia di modelli di green screen già integrati nel software, che si possono utilizzare secondo il proprio estro creativo e in base al risultato che si vuole ottenere. Inoltre, è anche possibile importare il chroma key direttamente nel programma.

L'utente può così sostituire lo sfondo del video su cui sta lavorando direttamente con un semplice click: ciò permette anche di inserire un video direttamente sopra un altro. Questa funzionalità è particolarmente apprezzata dai content creator che si occupano di realizzare tutorial oppure per chi realizza spesso delle dirette di gaming online. Un altro effetto molto amato per chiunque debba produrre filmati che creino engagement è, inoltre, quello di inserire al posto dello sfondo un effetto speciale.

Ne consegue che l’effetto green screen sia ormai indispensabile anche per le cosiddette “nuove professioni” che quotidianamente producono contenuti multimediali per il proprio pubblico, di cui diventano un punto di riferimento grazie alla diffusione di video originali, coinvolgenti e in grado di intrattenere.



Come funziona Filmora

Oltre a garantire un risultato di alta qualità, Filmora è anche accessibile e intuitivo da utilizzare, motivo per cui figura tra i 10 migliori programmi gratuiti per green screen nella sua versione di prova.

Per usare il chroma key basta semplicemente importare il video su cui si intende lavorare e quello da sostituire, poi posizionarli sulle rispettive timeline. Dopodiché, è sufficiente evidenziare il clip del green screen e procedere a un semplice doppio click.

Una volta apparso l'editor video in alto, si può procedere con il secondo passaggio, che richiede di selezionare la scheda Chroma Key e servirsi dello strumento contagocce per campionare il colore di sfondo: da qui si possono poi regolare altri effetti, come ad esempio la tolleranza e lo spessore del bordo.

Filmora, inoltre, propone moltissime soluzioni già integrate da utilizzare come sfondo per i propri video e tracce audio da inserire in fase di editing.

Una volta concluso il processo di creazione e modifica, basterà semplicemente esportare il filmato creato cliccando sull’apposito tasto "esporta" e selezionare il formato supportato, come ad esempio WMW, MP4 o MOV. In alternativa, basta scegliere la piattaforma sulla quale caricare il video per condividerlo immediatamente sui propri canali online.