Su Prime Video arriva Sono Lillo, nuova serie tv comica

Dal successo della prima edizione di “LOL-Chi ride è fuori” è emersa la maschera di Posaman, realizzata da Lillo Petrolo, che immediatamente è diventato un meme senza fine. Il tormentone “So’ Lillo” ci ha accompagnati per mesi ed ora si è trasformato in una serie tv comica, grazie a Prime Video ed al protagonista Pasquale Petrolo, in arte Lillo.

La nascita di Posaman durante LOL

Da gennaio 2023 sarà possibile assistere alla prima stagione di “Sono Lillo”, una serietv comica di otto episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno. Quelli di Prime Video hanno cercato di battere il ferro finché caldo, visto come Lillo sia ancora piuttosto richiesto dal pubblico per la sua esilarante comicità. Il grande successo di pubblico per Petrolo è arrivato proprio grazie alla prima edizione di “LOL-Chi ride è fuori”, ma è stato per anni protagonista di diversi sketch comici in compagnia di Greg. I due hanno dato vita ad una comicità alquanto inglese, uno humor sottile, ma di grande impatto ed hanno avuto modo di partecipare a diverse trasmissioni comiche oltre che cimentarsi con il mondo del cinema e del teatro.

La vera svolta però per Lillo è arrivata con la trasmissione comica di Prime Video, con il suo esilarante personaggio Posaman che ha conquistato davvero tutti. Un’idea geniale che Petrolo ha deciso di sfruttare per dar vita ad un qualcosa di più grande, arrivando a crearne un soggetto televisivo. Posaman ha avuto modo anche di intervenire nella seconda edizione di “LOL-Chi ride è fuori”, infatti Lillo ha avuto un ruolo di disturbatore per il cast, provando insomma a fare ridere i vari protagonisti ed eliminarli dal gioco.

L’incredibile cast di “Sono Lillo”

Visto come il pubblico abbia reagito bene a questa nuova apparizione di Posaman all’interno della trasmissione comica di Prime Video, ecco che è stato deciso di farne una vera e propria serie tv, tutta incentrata su Lillo ed il suo alter ego Posaman. “Sono Lillo” è stata presentata in anteprima alla festa del Cinema di Roma ed è stata scritta da Lillo Petrolo insieme a Matteo Menduni e Tommaso Renzoni, che ne hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura. A dirigere il tutto è stato il regista Eros Puglielli.

Il cast è formato, oltre che da Lillo, da altri attori di grande calibro e spiccato interesse verso il mondo della comicità come Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Anna Bonaiuto, Emanuela Fanelli, Stefano Rapone, Maccio Capatonda, Paolo Calabresi, Corrado e Sabina Guzzanti, Valerio Lundini, Michela Giraud, Edoardo Ferrario e Serra Yilmaz.

Alla base di questa serie tv di Prime Video in arrivo a gennaio 2023 c’è la comicità e ci sarà sicuramente da divertirsi visti i nomi dei tanti attori appena citati che avranno modo di interagire con Lillo durante i vari episodi. La risata sarà alla base di tutto, ma su cosa verterà principalmente “Sono Lillo”?

La trama di “Sono Lillo”

Il tutto ruota intorno al personaggio di Posaman, il supereroe inventato da Lillo che svolge un ruolo semplicissimo, quello di mettersi in posa. Lillo è perseguitato da questo suo personaggio, un alter ego dal quale vorrebbe liberarsi per riuscire ad avere altre opportunità lavorative, stanco insomma di ritrovarsi a fare i conti solo con Posaman.

Sarà un processo complicato in cui il protagonista si ritroverà di fronte a situazioni alquanto grottesche, ma l’obiettivo è chiaro per Lillo, quello di riprendersi la sua vita reale. Per chi volesse un approfondimento sulla recensione di questa nuova serie tv comica targata Prime Video vi riportiamo al sito Cinemaserietv.it. Ricordiamo come “Sono Lillo” sarà disponibile a partire dal 5 gennaio su Prime Video con otto episodi ricchi di situazioni alquanto divertenti. Pronti a ridere a crepapelle?