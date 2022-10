A Limone Piemonte tutto pronto per la festa di Halloween per bambini e famiglie

Limone si prepara a celebrare Halloween con una serie di iniziative all’insegna di animazione e divertimento per famiglie e bambini.



Domenica 30 ottobre a partire dalle 17 in Piazza del Municipio ci sarà distribuzione di caldarroste e vin brulè a cura del gruppo alpini locale. Sempre domenica, a Limonetto, è in programma alle 15 nello spazio antistante il parco giochi della frazione una castagnata con vin brulè e distribuzione di dolcetti ai bambini in maschera.



Lunedì 31 ottobre a partire dalle 14.30 le vie del centro storico si animeranno di piccoli “mostri” in cerca di doni golosi e artisti di strada e truccabimbi che intratterranno bambini e ragazzi con attività manuali e artistiche a tema.



Alle 16.30 al Teatro Alla Confraternita ci sarà la proiezione del film d’animazione La Sposa Cadavere, mentre alle 18 si terrà il momento clou della festa, con la sfilata in maschera dei ragazzi per le vie del paese e la premiazione della maschera più originale.



La manifestazione è realizzata dall’Associazione Allunione e dai commercianti limonesi con il contributo del Comune di Limone Piemonte.