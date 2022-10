All'Open Baladin di Cuneo tornano gli show cookgin Coldiretti

No alle bugie del cibo sintetico prodotto in laboratorio, sì al cibo autentico degli agricoltori che con tenacia e passione allevano animali e coltivano prodotti rappresentativi della Granda fra montagne, vallate, colline e pianure, al centro dei nuovi show cooking di Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo.



Forte del successo delle ultime edizioni, una nuova stagione di show cooking firmati Coldiretti Campagna Amica prende il via giovedì 3 novembre a Cuneo all’Open Baladin. Dieci golosi appuntamenti nel locale di piazza Foro Boario, che scandiranno l’autunno e l’inverno fino al 23 marzo 2023.



Gli show cooking, proposti ogni due settimane di giovedì, dalle ore 18 alle 20, saranno intriganti viaggi all’insegna di storie e sapori, fra degustazioni, racconti dei produttori agricoli, curiosità svelate sui prodotti e sulle ricette.



La formula resta la stessa delle scorse edizioni: ogni serata avrà per protagonista un prodotto che un agricoltore di Campagna Amica presenterà al pubblico. Ci saranno tipicità locali come l’aglio di Caraglio e la toma del Bric, celebri prodotti a denominazione d’origine come la Castagna Cuneo IGP, i Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP, il Castelmagno DOP, la Nocciola Piemonte IGP, la Toma Piemontese DOP, e prodotti di nicchia meno noti al grande pubblico ma di grande valore e dalle molte potenzialità in cucina, come la mozzarella della valle Maira, il nashi, le farine di grani antichi.



Nel corso delle serate questi prodotti saranno utilizzati per realizzare sul momento stuzzicanti piatti da degustare in abbinamento ad assaggi di birra Baladin, nel segno della promozione della birra artigianale italiana cui è chiamato il Consorzio di tutela promosso da Coldiretti, guidato proprio dal titolare del birrificio agricolo Baladin, Teo Musso.



“Quella con Open Baladin è una salda amicizia che siamo soddisfatti di rinnovare con un nuovo programma di show cooking per restituire valore agli imprenditori agricoli e ai prodotti del territorio e per diffondere tra i cittadini la consapevolezza della straordinaria varietà delle produzioni agroalimentari cuneesi per un consumo alimentare sano, fatto di cibo locale e stagionale, contro la minaccia del cibo sintetico, dalla carne finta al latte senza mucche fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. All’Open Baladin racconteremo le bugie che si nascondono dietro il cibo in provetta, frutto di una precisa strategia delle multinazionali che puntano a modificare stili alimentari naturali, fondati su qualità e tradizione” spiega Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.



“Siamo felici di riprendere questo appuntamento ormai immancabile per Open Baladin Cuneo che unisce alla presentazione di prodotti del territorio la divulgazione della materia prima birra, lieti di rinnovare l’ormai solida collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Grazie al prezioso lavoro del nostro cuoco Fabrizio Viglietti si rinnova anche il rapporto con l’Istituto Alberghiero di Dronero che vedrà il coinvolgimento di alcune classi per le preparazioni dei nostri show cooking. Siamo fiduciosi in una numerosa partecipazione dei cuneesi che hanno sempre dimostrato un notevole apprezzamento di questa iniziativa. Quindi non ci resta che aspettarvi tutti i giovedì dalle ore 18!” commenta Elio Parola, titolare di Open Baladin Cuneo.



Gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).



Di seguito il calendario degli show cooking Campagna Amica:

3 novembre, ore 18-20: Castagna Cuneo IGP

17 novembre, ore 18-20: Mozzarella della valle Maira

1 dicembre, ore 18-20: Nashi

15 dicembre, ore 18-20: Aglio di Caraglio

12 gennaio 2022, ore 18-20: Vitellone Piemonte IGP

26 gennaio, ore 18-20: Castelmagno DOP

9 febbraio, ore 18-20: Nocciola Piemonte IGP & Gluten free

23 febbraio, ore 18-20: Toma Piemontese DOP

9 marzo, ore 18-20: Farine di grani antichi

23 marzo, ore 18-20: Toma del Bric