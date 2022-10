Circa 4 mila animali in sfilata e centinaia esposti per la Fiera dei Santi

C’è chi non può perdersi la grande sfilata di bovini ed ovi-caprini in mezzo al paese. Chi l’incontro con il gusto dei prodotti tipici e i giochi dal sapore agricolo, come la gara di mungitura e quella in cui tocca ai più piccoli far correre le rotoballe per vincere un premio. Luserna San Giovanni si prepara ad accogliere il pubblico che ogni anno si riversa nelle sue strade e tra i campi in cui sono esposti gli animali della tradizionale Fiera dei Santi in programma martedì 1 e mercoledì 2 novembre. Giunta alla sua sedicesima edizione nel formato attuale dei festeggiamenti, la Fiera è una tradizione da oltre 700 anni. “Si è conservata in tutto questo tempo come una fiera squisitamente agricola che rappresenta le valli pinerolesi ma non solo – dichiara il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale –. A differenza di molte altre dedicate alla grande agricoltura di pianura, questa festa è infatti dedicata agli allevatori, ai loro animali e a chi svolge lavoro agricolo in zone montane e collinari”. Secondo il sindaco è proprio questa specificità ad aver segnato il successo della Fiera dei Santi: “Finito il periodo peggiore della pandemia, siamo pronti ad accogliere un gran numero di visitatori”.

“Per noi è il coronamento di un anno di lavoro, non sempre di successi, ma sicuramente di grande impegno. È un momento unico di incontro e di scambio di idee e opinioni su problemi comuni a molti” così Silvano Fenouil, presidente dell’associazione Allevatori di Luserna San Giovanni spiega l’importanza della festa.

Sarà proprio l’associazione a gestire l’appuntamento enogastronomico di punta della Fiera: la degustazione di prodotti tipici nella palestra di Via Airali di martedì 1, quando, dalle 11 alle 14, sarà possibile assaggiare le specialità di sette produttori di formaggio e quattro fornai della Valle, di quattro macellai di Luserna San Giovanni, di un produttore di marmellate e miele e di un produttore di vini bricherasiese (costo degustazione: 10 euro). Il pranzo di mercoledì 2, invece, sarà preparato dalla Pro loco di Luserna San Giovanni e prevede polenta e salsiccia (costo del pranzo: 10 euro).

Il cuore della Fiera sarà tutto nell’area degli impianti sportivi di Luserna San Giovanni (via Airali) e negli ampi prati che la circondano: lì durante i due giorni ci sarà l’esposizione di prodotti enogastronomici tipici locali, di macchinari, accessori agricoli, abbigliamento da lavoro e tecnico e di articoli di selleria. “Con 260 espositori, abbiamo riempito tutto lo spazio disponibile” annuncia Massimo Chiarbonello, responsabile area vigilanza e cultura del Comune di Luserna San Giovanni a cui spetta l’organizzazione della Fiera.

L’area espositiva ospiterà anche la rassegna zootecnica e commerciale in programma mercoledì 2 fin dal mattino: “Si potranno ammirare circa 2.000 ovi-caprini e 400 mucche. Presidieremo tutto il giorno l’area, assieme ai veterinari e ai Carabinieri forestali” aggiunge Chiarbonello.

Adiacente all’area espositiva verrà allestita durante i due giorni della festa la ‘Fattoria didattica’ che attira ogni anno grandi e bambini. Oltre ad osservare gli animali, il pubblico potrà cimentarsi nella stima della toma e dell’agnello e visitare la mostra ornitologica. E mentre i bambini, nel pomeriggio di martedì 1, si misureranno in una gara di mini rotoballe di fieno, tra gli adulti vincerà chi più abile nella mungitura durante il pomeriggio di mercoledì 2. Per fare riflettere sulle difficoltà incontrate dagli allevatori verrà inoltre allestita una mostra fotografica di predazioni di bestiame.

Mercoledì sarà anche la giornata della ‘Grande sfilata del bestiame’, a partire dalle 9, in centro paese. Quest’anno sono attesi circa 4.000 animali che sfileranno dai prati ai piedi della collina di San Giovanni, lungo un tratto di via Fuhrmann e via Gianavello fino alla rotonda con la via Primo Maggio per proseguire in corso Matteotti e giungere nei prati degli impianti sportivi. Un tragitto in parte diverso rispetto a quello degli scorsi anni perché è aumentato il numero di allevatori coinvolti. Gli spettatori potranno lasciare la loro auto nel piazzale della ex stazione ferroviaria (via Trieste) e nella zona degli impianti sportivi raggiungibili quel giorno passando da Luserna Alta.

Per info: Area vigilanza del Comune di Luserna San Giovanni 0121 954440.