Halloween, Coldiretti Cuneo: Zucca Day a Cuneo con Campagna amica

In vista di Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina d’autunno, dalla padella all’intaglio. L’iniziativa è di Coldiretti Cuneo che domani, sabato 29 ottobre, dalle ore 10 alle 12, celebrerà le zucche dalle mille forme al mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (angolo Giardini Fresia – ex zoo).

I visitatori del mercato troveranno una grande varietà di zucche coltivate sul territorio cuneese, diverse per colori, forme e dimensioni. Ci saranno sia le zucche ornamentali, ideali per decorare casa o essere intagliate come la “zucca di Halloween”, sia le zucche da consumo alimentare, così versatili da essere protagoniste di tantissime ricette, salate e dolci. Domattina non mancheranno allora i consigli e le idee golose per valorizzare al meglio in cucina l’ortaggio autunnale per eccellenza che – ricorda Coldiretti Cuneo – è espressione della grande biodiversità delle nostre campagne assieme agli altri frutti della terra proposti dagli agricoltori del mercato contadino di Campagna Amica.

“Quello che offriamo al mercato contadino di Campagna Amica è uno spaccato di agricoltura fatto di cibo autentico e genuino, ben diverso dal cibo sintetico su cui le grandi multinazionali stanno investendo per invadere i nostri mercati. Per questo Coldiretti lancia la petizione ‘No al cibo sintetico’ promossa con Filiera Italia, Campagna Amica e World Farmers Markets Coalition, per dire ‘no’ allo sbarco sulle nostre tavole del cibo prodotto in laboratorio, dalla carne finta al latte senza mucche fino al pesce senza mari, laghi e fiumi” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Lo Zucca Day è un’occasione per le famiglie di scoprire da vicino le produzioni locali e le tradizioni contadine d’autunno. Il nostro invito ai consumatori è di scegliere sempre prodotti a Km zero e stagionali come le zucche Made in Cuneo, acquistandole direttamente nei punti vendita aziendali o nei mercati di Campagna Amica, per avere garanzia di qualità e sostenere le produzioni del nostro territorio” afferma Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo