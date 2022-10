L'ATL del Cuneese ospite del Panathlon Cuneo

Giovedì 20 ottobre si è tenuto al Ristorante "RUOTA 2" di Andonno - Valdieri l'incontro conviviale del Club di Cuneo, con ospite l'A.T.L. del Cuneese, rappresentata dal Presidente Mauro Bernardi e dal Consigliere Paolo Bruno.

Presenti inoltre la Sindaca di Borgo S. Dalmazzo Roberta Robbione, l'Assessore allo sport Francesco Rosato, ed il Presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano.

L'evento ha seguito la presentazione dello stesso pieghevole ai giornalisti nella Sede della Mostra a S. Rocco il giorno 7 ottobre scorso, e ha dato modo di sottolineare l'impegno e la collaborazione dell'Amministrazione dell'A.T.L con il Panathlon per far conoscere, ammirare e frequentare questo fiore all'occhiello del Sodalizio Cuneese, guidato dal Presidente Giovanni Mellano.

Serata di grande impegno sportivo: nel suo intervento il Presidente dell'A.T.L. Mauro Bernardi ha evidenziato gli sforzi fatti dall'Ente per il sostegno dei grandi campioni cuneesi, rimarcando l'impegno di reciproca collaborazione con il Panathlon di Cuneo.

Durante la serata la nuova Sindaca e l'Assessore allo Sport di Borgo S. Dalmazzo hanno con i loro interventi lodato il ruolo del Club Cuneese nei confronti della cultura sportiva e l'attività promozionale svolta con le scuole del territorio.

L'intervento del Presidente del Parco Piermario Giordano, panathleta, ha evidenziato le collaborazioni in atto fra i presenti, per far conoscere la realtà della zona e le grandi potenzialità sportive del territorio.

Al termine l'usuale scambio di omaggi offerti ai presenti, con i saluti finali del conduttore della serata, Giovanni Mellano.